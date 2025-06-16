В результате землетрясения в Перу один человек погиб

В землетрясении магнитудой 5,6, произошедшем в Перу в воскресенье, один человек погиб и пятеро получили ранения, сообщили власти, пишет LETA со ссылкой на AP.

Погибший – 36-летний мужчина в столице Лима, на которого обрушилась стена новостройки, разрушенной в результате землетрясения.

В Лиме также пострадали пять человек, которые проходят лечение в больницах.

На кадрах, распространённых местными СМИ, видны повреждённые здания, автомобили, на которые упали обломки, а также разрушенные рекламные щиты.

Эпицентр землетрясения находился в Тихом океане, в 23 километрах к юго-западу от портового города Кальяо.