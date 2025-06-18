Если внимание сконцентрируется исключительно на военном решении конфликта Израиля и Ирана, то резко возрастут риски втягивания в конфликт других стран, заявил Йохан Вадефуль на встрече с коллегой из Иордании.

На фоне предположений о возможном вмешательстве США в конфликт Израиля и Ирана министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль (Johann Wadephul) предупредил об риске расширения войны на другие страны. "Осуществляемые в настоящее время военные удары создают опасность того, что внимание сконцентрируется исключительно на военном решении", - заявил он в среду, 18 июня, в Берлине на встрече с иорданским коллегой Айманом ас-Сафади.

Вадефуль выступает против вступления США в военный конфликт с Ираном По его словам, тем самым резко возрастают риски втягивания в конфликт других стран. На вопрос журналистов, поддерживает ли Вадефуль возможное вступление США в военную операцию, которую Израиль проводит в отношении Ирана, он ответил, что выступает против такого шага.

Немецкий министр также напомнил, что глава Госдепартамента США Марко Рубио еще в начале израильской операции исключил вмешательство его страны. Вместе с тем в случае иранской атаки на американские объекты, "безусловно, последует военный ответ", отметил Вадефуль.

Реклама

Вадефуль призвал Иран к переговорам

Немецкий министр также сообщил, что 16 июня он вместе с коллегами из Франции и Великобритании, а также с главой дипломатии ЕС Каей Каллас провел телефонный разговор с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи и предложил начать переговоры для поиска дипломатического решения. Для этого Иран должен срочно принять заслуживающие доверия и поддающиеся проверке меры, доказав отсутствие стремления создать ядерное оружие, сообщил Вадефуль.

В свою очередь ас-Сафади высказался за совместные шаги по деэскалации на Ближнем Востоке. "Война не принесет никому мира и стабильности, а лишь еще больше конфликтов", - заявил он. Иорданский министр выразил уверенность, что дальнейшая эскалация военных действий будет иметь ужасные последствия для всего мира.