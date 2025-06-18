По словам Трампа, в ответ на предложение Путина он призвал его сначала закончить войну в Украине.

Президент США Дональд Трамп в среду, 18 июня, рассказал о предложении президента России Владимира Путина выступить посредником в урегулировании конфликта Ирана и Израиля, на что Трамп ответил отказом.

"Он и в самом деле предложил помощь с посредничеством. Я сказал: "Сделай мне одолжение, будь посредником у себя. Давай сначала разберемся с Россией, ладно?" Я сказал: "Владимир, давай сначала разберемся с Россией. А этим можешь заняться потом", - рассказал Трамп журналистам.

При этом американский президент заявил, что разговаривал с Путиным "вчера". Последний известный разговор Путина и Трампа состоялся 14 июня. Обсуждалось "опасное обострение обстановки на Ближнем Востоке", рассказал помощник Путина Юрий Ушаков. По его словам, Трамп назвал ситуацию "весьма тревожной", а Путин заявил о готовности России выступить посредником между двумя странами.