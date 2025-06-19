Европейский союз (ЕС) стремится дополнительно извлечь миллиарды евро из замороженных активов России с помощью перевода их в «более рискованные активы». Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Исполнительная власть союза хочет перевести почти 200 миллиардов евро замороженных активов Москвы «в новый, более рисковый» инвестиционный фонд, который будет выплачивать высокие проценты.

Целью является получение прибыли для передаче Украине на фоне угроз президента США Дональда Трампа сократить финансирование.