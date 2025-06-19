Премьер Испании выступил против траты 5% ВВП на оборону - не больше 2,1% 4 791

В мире
Дата публикации: 19.06.2025
Deutsche Welle
Изображение к статье: Премьер Испании выступил против траты 5% ВВП на оборону - не больше 2,1%

Педро Санчес не хочет присоединяться к обязательству стран НАТО тратить на оборону 5% ВВП страны.

Премьер-министр Испании Педро Санчес отказывается присоединиться к обязательству стран НАТО довести расходы на оборону до 5% ВВП, сообщает в четверг, 19 июня, агентство Reuters со ссылкой на письмо политика генсеку НАТО Марку Рютте.

Мадрид считает 5-процентный барьер несовместимым с "государством всеобщего благосостояния и нашим мировоззрением", заявил Санчес. "Приверженность пятипроцентному показателю была бы не только неуместной, но и контрпродуктивной", - написал премьер-министр Испании, который считает, что новое обязательство помешает "продолжающимся усилиям ЕС по укреплению своей системы безопасности и обороны".

Политик призвал НАТО к "более гибкой формуле", которая либо сделала бы целевой показатель расходов необязательным, либо освободила Испанию от его применения. По словам Санчеса, вместо этого Мадрид планирует тратить 2,1% ВВП, чтобы удовлетворить предполагаемые потребности испанских военных в инвестициях.

Генеральный секретарь НАТО и бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в преддверии саммита НАТО в Гааге активно призывает страны-члены альянса увеличить долю оборонных расходов. Его предложение предусматривает, что к 2032 году страны НАТО будут тратить не менее 3,5% своего ВВП на оборону и не менее 1,5% на инфраструктуру, связанную с обороной. Эту идею уже поддержали США, Германия и Нидерланды.

Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
