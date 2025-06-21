Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Европе приветствуют освобождение Сергея Тихановского 2 1076

В мире
Дата публикации: 21.06.2025
Deutsche Welle
Изображение к статье: x.com/Tsihanouskaya

x.com/Tsihanouskaya

ФОТО: пресс-фото

Главы МИД Германии, Польши и Литвы поздравили Сергея Тихановского с освобождением и призвали не забывать о других политзаключенных Беларуси, пишет DW.

Освобождение кандидата в президенты Беларуси на выборах 2020 года Сергея Тихановского - "фантастически хорошая новость", но нельзя забывать и о других политических заключенных, заявил в субботу, 21 июня, министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль (Johann Wadephul).

"Это фантастически хорошая новость, что Сергей Тихановский наконец-то свободен. В то же время, давайте не будем забывать о многих других заключенных в Беларуси. Лукашенко должен наконец освободить их", - написал глава германского МИДа в соцсети X.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский также поприветствовал освобождение Тихановского и поблагодарил спецпосланника президента США по России и Украине Кита Келлога за помощь в освобождении политзаключенных Беларуси.

"Свободный мир нуждается в тебе, Сергей! Моя самая искренняя радость тебе, Светлане Тихоновской и всей твоей семье. Видя вас снова вместе, мы видим, почему годы борьбы за свободу имеют значение. Мы продолжим стремиться освободить остальных, включая Анджея Почобута (журналист, политзаключенный, член Союза поляков Беларуси. - Ред.). Благодарю Кита Келлога за обеспечение безопасного освобождения 14 политических заключенных в Беларуси", - написал Сикорский.

Глава МИД Литвы Кястутис Будрис сообщил, что все 14 освобожденных политзаключенных, включая Тихановского, "находятся в безопасности в Литве" и "получают надлежащую помощь". "Роль США в освобождении была решающей", - подчеркнул Будрис, также призвав освободить многих оставшихся политических заключенных.

Правозащитники: В тюрьмах по-прежнему больше 1000 политзаключенных

Немецко-швейцарская правозащитная организация Libereco также приветствовала освобождение Сергея Тихановского и еще 13 человек, отметив, что более тысячи других политзаключенных по-прежнему находятся в тюрьмах Беларуси.

"Все люди, которые боролись за демократию, верховенство закона и права человека и были приговорены за это к годам лишения свободы, должны быть немедленно освобождены. Для достижения этого следует использовать все переговорные подходы и дипломатические инициативы, поскольку ожидание может оказаться фатальным", - призвал директор организации Марко Фибер (Marco Fieber) .

×
Читайте нас также:
#Тихановская #Беларусь
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
4
0
2
0
0
1

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Премьер Литвы Инга Рунгинене
Изображение к статье: Белый дом в Вашигтоне
Изображение к статье: Рыболовецкое судно в море
Изображение к статье: Дантист

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Электронный браслет
ЧП и криминал
Изображение к статье: Госсекретарь США объявил об аресте сестры топ-менеджера кубинского бизнес-конгломерта GAESA
В мире
Изображение к статье: Дания строит крупнейшую морскую ветроэлектростанцию: энергии хватит для миллиона домов
Техно
Изображение к статье: Три женщины за компьютером
Наша Латвия
Изображение к статье: Петр Дранга и Агата Муцениеце.
Люблю!
Изображение к статье: Дональд Трамп
В мире
Изображение к статье: Электронный браслет
ЧП и криминал
Изображение к статье: Госсекретарь США объявил об аресте сестры топ-менеджера кубинского бизнес-конгломерта GAESA
В мире
Изображение к статье: Дания строит крупнейшую морскую ветроэлектростанцию: энергии хватит для миллиона домов
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео