Главы МИД Германии, Польши и Литвы поздравили Сергея Тихановского с освобождением и призвали не забывать о других политзаключенных Беларуси, пишет DW .

Освобождение кандидата в президенты Беларуси на выборах 2020 года Сергея Тихановского - "фантастически хорошая новость", но нельзя забывать и о других политических заключенных, заявил в субботу, 21 июня, министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль (Johann Wadephul).

"Это фантастически хорошая новость, что Сергей Тихановский наконец-то свободен. В то же время, давайте не будем забывать о многих других заключенных в Беларуси. Лукашенко должен наконец освободить их", - написал глава германского МИДа в соцсети X.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский также поприветствовал освобождение Тихановского и поблагодарил спецпосланника президента США по России и Украине Кита Келлога за помощь в освобождении политзаключенных Беларуси.

"Свободный мир нуждается в тебе, Сергей! Моя самая искренняя радость тебе, Светлане Тихоновской и всей твоей семье. Видя вас снова вместе, мы видим, почему годы борьбы за свободу имеют значение. Мы продолжим стремиться освободить остальных, включая Анджея Почобута (журналист, политзаключенный, член Союза поляков Беларуси. - Ред.). Благодарю Кита Келлога за обеспечение безопасного освобождения 14 политических заключенных в Беларуси", - написал Сикорский.

Глава МИД Литвы Кястутис Будрис сообщил, что все 14 освобожденных политзаключенных, включая Тихановского, "находятся в безопасности в Литве" и "получают надлежащую помощь". "Роль США в освобождении была решающей", - подчеркнул Будрис, также призвав освободить многих оставшихся политических заключенных.

Правозащитники: В тюрьмах по-прежнему больше 1000 политзаключенных

Немецко-швейцарская правозащитная организация Libereco также приветствовала освобождение Сергея Тихановского и еще 13 человек, отметив, что более тысячи других политзаключенных по-прежнему находятся в тюрьмах Беларуси.

"Все люди, которые боролись за демократию, верховенство закона и права человека и были приговорены за это к годам лишения свободы, должны быть немедленно освобождены. Для достижения этого следует использовать все переговорные подходы и дипломатические инициативы, поскольку ожидание может оказаться фатальным", - призвал директор организации Марко Фибер (Marco Fieber) .