Сергей Тихановский забыл, как разговаривать в тюрьме, об этом рассказал Франак Вечёрко, глава штаба лидера оппозиции Светланы Тихановской в эксклюзивном интервью для Euronews.

В эксклюзивном интервью для Euronews Вечёрко рассказал о неожиданном освобождении белорусских политзаключенных в субботу, а также привел ключевые элементы политического контекста сделки, заключенной при посредничестве США.

Сам же Тихановский на своей первой пресс-конференции после освобождения заявил, что не собирается претендовать на лидерство в белорусской оппозиции, оставив эту миссию жене, а также выразил надежду на освобождение всех белорусских политзаключенных в ближайшее время, для этого, по его словам, достаточно "одного слова Трампа".

Франак Вечёрко, глава штаба Светланы Тихановской:

— Визит посланника Трампа Келлога в Минск, возможно, не принес никаких изменений для мирных переговоров в Украине, но он принес очень конкретный результат: освобождение политических заключенных, в том числе Сергея Тихановского. То, что не удалось другим, получилось у американцев.

По сути, это сочетание давления через санкции и тихой, молчаливой, дипломатической работы. И эти 14 человек теперь на свободе. Они не в тюрьме Лукашенко. Они со своими семьями. Это большое, большое достижение, и, конечно, мы благодарны президенту Трампу, Госдепартаменту, Белому дому, но также и Европейскому союзу, который проделал фантастическую работу, чтобы тема политических заключенных оставалась на повестке дня".

Тихановский был арестован в мае 2020 года и приговорен к 18 годам тюрьмы по нескольким статьям, в том числе организация массовых беспорядков и разжигание социальной вражды.

"Когда его освободили, его было трудно узнать, потому что он похудел наполовину, он выглядел по-другому снаружи, но внутри это тот же человек, который вдохновлял протесты в 2020 году. И, когда они вместе, эта могущественная пара, Сергей и Светлана, они дают надежду белорусскому народу, надежду и энергию для продолжения борьбы".

По словам Вечёрко, Тихановский сказал, что за эти пять лет он забыл, как разговаривать, потому что он говорил только со стенами в одиночной камере в течение пяти лет.

"Я думаю, что мы должны продолжать усилия по освобождению политических заключенных. Конечно, мы должны помогать Украине, насколько это возможно, потому что наша судьба зависит от судьбы Украины. Но, с другой стороны, мы не должны забывать о правах человека. Мы не должны забывать о политических заключенных, обо всех тех людях, которые пострадали за свою политическую позицию, за поддержку Украины, за борьбу за демократию. И Европейский союз и Соединенные Штаты должны работать вместе, координируя свои действия".

С прошлого года Лукашенко помиловал несколько десятков политзаключенных, что, по мнению аналитиков, является сигналом того, что Минск стремится ослабить напряженность в отношениях с Западом.