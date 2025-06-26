Baltijas balss logotype

Сейм утвердил реформу второго пенсионного уровня. Можно забирать деньги. Правда Сейм - Литвы 1 1922

Дата публикации: 26.06.2025
BNS
Сейм утвердил реформу второго пенсионного уровня. Можно забирать деньги. Правда Сейм - Литвы

Сейм Литвы в четверг одобрил предложенную правительством реформу второй ступени пенсионного накопления, которая существенно либерализует систему — отменяется автоматическое включение жителей в накопление, разрешается полный выход из системы, снятие 25% накопленных средств единоразово, а в случае тяжелой болезни — всей суммы, а для тех, кто продолжает участвовать в накоплении, останется 1,5%-й государственный взнос.

За поправки в Закон о пенсионных накоплениях проголосовали 88 членов Сейма, против — 19, воздержались 5 членов Сейма.

Сейм установил двухлетнее (24-месячное) «окно» для выхода из второй ступени пенсионного накопления — с января 2026 года по конец 2027 года.

Если человек захочет снять 25% накопленной пенсии до выхода на пенсию, ему придется заплатить 3%-й налог, а снятая после выхода на пенсию сумма налогом облагаться не будет.

Жители, у которых накопления в пенсионных фондах составляют от 5,4 тыс. до 10,8 тыс. евро, смогут взять все средства сразу, но сделать это они смогут только через «окно». Эти средства также не будут облагаться налогом.

Взносы прекратившим пенсионное накопление жителям будут возвращены после вычета 3%-ной комиссии за обналичивание. Однако инвестиционный доход от фондов не будет облагаться налогом, между тем государственный взнос вернется в Фонд социального страхования Sodra в баллах и возвращен не будет.

Бизнес говорит, что такая реформа, которую предлагает правительство, подтолкнет жителей забрать средства из сбережений, уменьшит инвестиции фонды, а министр социальной защиты и труда Инга Ругинене прогнозирует, что около 20% людей выйдут из пенсионного накопления.

Международный валютный фонд в начале июня заявил, что реформа может привести к сокращению пенсий в будущем, а по мере старения населения — к давлению на государственные финансы. Европейская комиссия предупредила, что реформа затруднит расширение рынка капитала в Литве и затруднит его участникам получение финансирования.

Оставить комментарий

(1)
  • З
    Злой
    26-го июня

    Когда-то я и моя семья ездили в литву и эстонию , покупали товар этих стран, теперь не ездим туда, продукцию литвы, эстонии, да и латвии больше не покупаем.

    14
    0

Видео