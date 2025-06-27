Baltijas balss logotype

Белый дом - за остановку финансирования проектов в Украине 1 982

Дата публикации: 27.06.2025
Deutsche Welle
Белый дом - за остановку финансирования проектов в Украине
ФОТО: Unsplash

Офис по менеджменту и бюджету Белого дома рекомендовал Госдепу прекратить финансирование ряда программ по расследованию военных преступлений, в том числе в Украине, пишет DW.

Белый дом рекомендовал прекратить финансирование США около двух десятков программ по расследованию военных преступлений в мире, включая зафиксированные в Мьянме и Сирии и вероятные злодеяния России на войне в Украине. Об этом в четверг, 26 июня, написало агентство Reuters со ссылкой на источники и внутренние документы правительства США, с которыми, как утверждается, удалось ознакомиться авторам.

Уточняется, что рекомендация Офиса по менеджменту и бюджету (ОМБ) от 25 июня не является окончательным решением о сворачивании подобных программ, поскольку Госдеп еще может подать апелляцию на нее. По оценке Reuters, в данной ситуации между ОМБ и Госдепом может начаться спор, в ходе которого американское внешнеполитическое ведомство направит ОМБ ответные предложения касательно того, какие программы следует сохранить.

В списке программ, на который ссылаются журналисты, - действующие в Ираке, Непале, Шри-Ланке, Колумбии, Беларуси, Судане, Южном Судане, Афганистане и Гамбии.

К моменту публикации ни Госдеп США, ни ОМБ не ответили на просьбу Reuters о комментарии.

Между тем три неназванных американских чиновника сообщили журналистам, что, по их оценке, вероятность, что госсекретарь США Марко Рубио будет пытаться отстоять программы, мала. И все же он может попытаться сохранить основные из них, в частности программы по расследованию вероятных военных преступлений ВС РФ в Украине, полагает один из собеседников редакции.

Каким программам в Украине грозит остановка финансирования

Источники назвали как минимум две программы по Украине, финансирование которых было рекомендовано прекратить. Первая из них - Global Rights Compliance. Ее сотрудники собирают доказательства военных преступлений и преступлений против человечности по всей Украине, таких как сексуальное насилие и пытки.

Еще один проект - Legal Action Worldwide. Он фокусируется на юридической помощи, которую ее сотрудники оказывают на месте для возбуждения дел против российских подозреваемых в военных преступлениях в Украине.

Кроме того, было рекомендовано отозвать грант в размере 18 млн долларов для Генеральной прокуратуры Украины, который реализуется Инициативой международного уголовного правосудия Университета Джорджтауна, сообщили Reuters два источника.

Как указывается в публикации, с начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года, украинские власти возбудили 1400 дел по статье о военных преступлениях.

#сша #украина
(1)
  • A
    Aleks
    27-го июня

    Силиня ж сказала-Белыйс Домс нам не указ.Мы из другого домика указивки получаем,поэтому поделим с Зеленским каких пару миллиардов Латвии а ,,проекты,,на Украине.А где деньги взять?Так народ ещё дышит и даже ходит-повысим цены на все сославшись на геополитическую обстановку и они ,вроде как,и не причем.

    15
    1

