Трамп рассказал о спасении верховного лидера Ирана от уродливой смерти

Трамп заявил, что спас Хаменеи от очень уродливой и позорной смерти.

Президент США Дональд Трамп заявил, что спас верховного лидера Ирана Али Хаменеи от уродливой смерти. Об этом он сказал на пресс-конференции в Белом доме.

«Я спас его от очень уродливой и позорной смерти, и он вовсе не обязан говорить: "Спасибо, президент Трамп"», — сказал он.

Американский лидер рассказал, что в финальной фазе ирано-израильской войны он потребовал от Израиля вернуть на базу большую группу самолетов, которые уже направлялись прямо в Тегеран.

По его словам, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) рассчитывала на «великую битву» и финальный нокаут, который стал бы самым разрушительным ударом всей кампании.

Ранее Трамп заявил, что без колебаний снова нанес бы удар по Ирану. Он отметил, что пойдет на этот шаг, если выяснится, что у Тегерана есть уран с уровнем обогащения, достаточным для создания ядерной бомбы.