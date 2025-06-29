«Большой» законопроект Трампа прошел процедурное голосование

Продвигаемый Трампом "большой прекрасный" законопроект о гостратах прошел процедурное голосование в Сенате Конгресса США.

За высказался 51 законодатель, 49 - против, сообщил в воскресенье, 29 июня, новостной телеканал NBC News.

Сенатор-республиканец Том Тиллис (от штата Северная Каролина) и Рэнд Пол (республиканец, от штата Кентукки) присоединились к демократам, противодействующим принятию 940-страничного документа.

"Процедурное голосование было отложено на несколько часов, пока лидеры партий пытались разрешить внутренние разногласия", - уточнил телеканал.

Сокращение соцрасходов, увеличение военных трат

Законопроект предусматривает сокращение налогов, увеличение финансирования иммиграционной службы и снижение расходов на программу Medicaid, помогающую оплачивать медрасходы малоимущим, инвалидам, детям из необеспеченных семей и другим социально незащищенным лицам.

В то же время он предусматривает наращивание расходов в оборонной сфере, в частности - на разработку системы противоракетной обороны Golden Dome ("Золотой купол").

Сенатор Пол раскритиковал документ, назвав его "скорее законопроектом о расходах, чем законопроектом, решающим проблему долга".

Инициатива предполагает увеличение военных трат на 150 млрд долларов (128 млрд евро) до конца года, а также выделение дополнительного федерального финансирования на проведение массовых депортаций и обеспечение соблюдения иммиграционного законодательства Трампа. Потолок госдолга может быть повышен на 5 трлн долларов (4,27 трлн евро).

Итоговое голосование по законопроекту состоится в ближайшее время. Палата представителей Конгресса США 22 мая поддержала документ.

Планы Трампа по "Золотому куполу"

Ранее, 20 мая, Трамп объявил о планах создать над США новую систему противоракетной обороны "Золотой купол" стоимостью 175 млрд долларов (149 млрд евро).

По словам Трампа, новая система сможет сбивать гиперзвуковые, баллистические и крылатые ракеты. Она будет развернута на земле, в море и в космосе. "Часть радаров и перехватчиков разместят в космосе", - уточнил республиканец.

Министр обороны США Пит Хегсет в свою очередь выступил с уверением, что новая система будет предназначена для перехвата разных видов ракет и беспилотников независимо от того, идет речь об обычном или ядерном оружии.