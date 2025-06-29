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Будущее «Северного потока — 2» обеспокоило власти Германии 0 805

В мире
Дата публикации: 29.06.2025
BB.LV
Будущее «Северного потока — 2» обеспокоило власти Германии

Reuters: в Германии хотят запретить возобновление работы «Северного потока — 2».

Власти Германии задумались о том, как предотвратить эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщил сервис TradingView со ссылкой на агентство Reuters.

По его данным, правительство ФРГ собирается внести соответствующие изменения в закон о внешней торговле. Предполагается, что поправки сделают невозможной покупку компании, управляющей этим газопроводом.

Ранее сообщалось, что в 18-й пакет санкций Европейского союза против России в числе прочих войдут ограничения на использование трубопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2».

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