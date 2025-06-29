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Началось? США сняли часть санкций с России 0 676

В мире
Дата публикации: 29.06.2025
BB.LV
Началось? США сняли часть санкций с России
ФОТО: Global Look Press

Сийярто: США сняли с России санкции, связанные со строительством АЭС «Пакш-2» в Венгрии.

Администрация президента США Дональда Трампа сняла с России часть санкций, связанных со строительством атомной электростанции (АЭС) «Пакш-2» в Венгрии. Об этом рассказал глава венгерского МИД Петер Сийярто, передает венгерский портал 24.hu.

«Правительство США сняло санкции, связанные с расширением атомной электростанции "Пакш", которые были введены предыдущей администрацией [экс-президента США] Джо Байдена, рассматривавшей Венгрию как врага», — приводит издание слова министра.

По словам Сийярто, нынешний глава Белого дома Трамп относится к Венгрии как к другу. Глава МИД Венгрии объяснил, что производство крупного оборудования для АЭС «Пакш» ведется в России и Франции. Снятие части санкций даст новый импульс строительству.

Ранее Сийярто назвал решение администрации Байдена отказать Будапешту в проведении операций с Газпромбанком, который принимает участие в финансировании строительства АЭС «Пакш-2», актом политической мести.

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