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РФ захватила второе из четырех месторождений лития в Украине 0 459

В мире
Дата публикации: 29.06.2025
Deutsche Welle
РФ захватила второе из четырех месторождений лития в Украине

Российские войска захватили поселок Шевченко на западе Донецкой области, близ которого разведаны запасы лития. Это второе из четырех крупных литиевых месторождений Украины, которые перешли под контроль России.

Российские войска захватили небольшой поселок Шевченко на западе Донецкой области. Об этом сообщило Минобороны РФ и подтвердили аналитики украинского проекта DeepState. К субботе, 28 июня, сразу несколько российских и западных изданий написали, что из-за этого Украина потеряла важное месторождение лития.

Ажиотаж в СМИ Германии, США, Франции

"Россия завоевывает "белое золото": месторождение лития в Украине взято под контроль", - материал под таким заголовком вышел 27 июня в немецкой газете Berliner Zeitung. Захваченное месторождение там назвали "одним из важнейших в Европе", а его утрату - "стратегическим поражением".

Корреспондент американской газеты The New York Times из Киева написал, что Украину "лишили важнейшего актива, который мог бы помочь поддержать новое экономическое партнерство с США". Журналист отметил, что Шевченковское месторождение - первое, захваченное ВС РФ после подписания соглашения о недрах между Киевом и Вашингтоном. Оно отличалось от других месторождений Украины высоким качеством руды, отмечает NYT.

Французская газета Le Figaro также назвала захваченное месторождение "одним из самых перспективных в Украине". По ее данным, Шевченковское месторождение было единственным из четырех в Украине, руда которого содержит высокоминерализованный сподумен, из которого легче получать литий.

Насколько важно Шевченковское месторождение?

По данным Государственной службы геологии и недр Украины, месторождение лития близ Шевченко было открыто в 1982 году. Тогда советские геологи лишь примерно оценили его запасы. Какая-либо добыча там никогда не велась. В 2020 году украинские геологи оценили запасы литиевых руд на месторождении в чуть более 2 млн т. Они ссылались на выводы советских коллег от 1988 года.

Однако российские СМИ пишут об оценке запасов в 13,8 млн тонн литиевой руды. В феврале 2025 года такие данные привел российский Росконгресс.

Шевченковское месторождение - не единственное в Украине. Всего в стране разведаны четыре крупных месторождения литиевых руд. Одно из них - Крутая Балка в Запорожской области - также находится под оккупацией с 2022 года. Еще два остаются в Кировоградской области: Полоховское и участок Добрая. Последнее считается более перспективным. Добыча ни на одном из них не ведется.

Месторождение в Шевченко "захватывают" уже второй раз

В Донецкой области почти 20 населенных пунктов с названием "Шевченко". В октябре 2024 года ректор Донецкого национального технического университета Александр Аноприенко рассказал российскому Первому каналу, что крупнейшее месторождение лития в Европе находится в селе Шевченко Донецкой области. Однако в том телесюжете показали другой населенный пункт с этим названием - южный пригород Покровска.

Ту же ошибку допустил и ряд российских СМИ. Когда в январе 2025 года ВС РФ захватили поселок Шевченко под Покровском, многие из них, например, "Российская газета", уже тогда написали, что "крупнейшее на Украине месторождение лития перешло под контроль российских сил".

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#металл #война в украине
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