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США введут 500-процентные пошлины для торговых партнеров России 1 689

В мире
Дата публикации: 29.06.2025
BB.LV
США введут 500-процентные пошлины для торговых партнеров России
ФОТО: Youtube

Сенатор Грэм: США введут 500-процентные пошлины для торговых партнеров России.

США введут пошлины в размере 500 процентов для стран, которые являются торговыми партнерами России и не оказывают поддержку Украине. Об этом заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм в интервью ABC News.

«Если вы покупаете товары из России и не помогаете Украине, то на вашу продукцию накладывается пошлина 500 процентов», — объяснил законодатель суть будущих мер.

По словам Грэма, президент США Дональд Трамп во время игры в гольф впервые сказал ему, что пришло время двигаться вперед с этим законопроектом. Сенатор объяснил, что проект прежде всего будет направлен против Индии и Китая.

Ранее сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь заявляли, что надеются успеть принять свой законопроект о «сокрушительных» санкциях против России до саммита «Большой семерки» (G7).

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(1)
  • З
    Злой
    29-го июня

    У этого рыжего с фильма Один дома-2 всё в порядке с головой?

    18
    2

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