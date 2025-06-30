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Названы сроки принятия новых санкций ЕС против России 3 338

В мире
Дата публикации: 30.06.2025
BB.LV
Названы сроки принятия новых санкций ЕС против России
ФОТО: Global Look Press

Politico: новый пакет санкций ЕС может быть принят при председательстве Дании.

Новый пакет санкций Европейского союза (ЕС) против России может быть принят уже при председательстве Дании в Совете ЕС, то есть после 1 июля. Об этом сообщает Politico.

«Пакет вряд ли будет принят во время польского председательства и должен быть доработан Данией, которая примет эстафету во вторник», — пишет издание.

Как утверждается, главным препятствием для принятия 18-го пакета антироссийских санкций остается позиция Венгрии и Словакии, выступающих против плана ЕС по отказу от российских энергоносителей к 2027 году. Однако обе страны готовы изменить свою позицию по новым ограничениям в обмен на уступки со стороны Еврокомиссии, отмечает газета.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что новый пакет санкций против России, несмотря на свою привлекательность в глазах чиновников стран ЕС, в действительности не будет иметь никакого эффекта.

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#россия-евросоюз
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(3)
  • З
    Злой
    30-го июня

    Россию явно не интересует европа , уже не будет отношений европы и России, Россия нашла новые рынки , новых партнёров и санкции им глубоко пофиг.

    0
    1
  • bt
    bory tchist
    30-го июня

    ... cамые главные санкции против рф придут – вместе с добровольной депортацией пророссийского животного хлама из стран ЕС (особенно из стран Балтии) !

    0
    6
  • З
    Злой
    bory tchist
    30-го июня

    Работать некому будет и пенсии тебе не будет

    0
    1
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