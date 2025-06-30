Названы сроки принятия новых санкций ЕС против России

Новый пакет санкций Европейского союза (ЕС) против России может быть принят уже при председательстве Дании в Совете ЕС, то есть после 1 июля. Об этом сообщает Politico.

«Пакет вряд ли будет принят во время польского председательства и должен быть доработан Данией, которая примет эстафету во вторник», — пишет издание.

Как утверждается, главным препятствием для принятия 18-го пакета антироссийских санкций остается позиция Венгрии и Словакии, выступающих против плана ЕС по отказу от российских энергоносителей к 2027 году. Однако обе страны готовы изменить свою позицию по новым ограничениям в обмен на уступки со стороны Еврокомиссии, отмечает газета.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что новый пакет санкций против России, несмотря на свою привлекательность в глазах чиновников стран ЕС, в действительности не будет иметь никакого эффекта.