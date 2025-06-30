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Протестующие в Белграде перекрыли улицы и возвели баррикады 2 464

В мире
Дата публикации: 30.06.2025
Deutsche Welle
Протестующие в Белграде перекрыли улицы и возвели баррикады
ФОТО: twitter

Сотни студентов перекрыли улицы столицы Сербии в знак протеста против арестов после митинга 28 июня. Тогда радикальные демонстранты вступили в противоборство с полицией. Были задержаны 77 человек, пишет DW.

Протестующие в Белграде в ночь на понедельник, 30 июня, перекрыли несколько важных улиц и возвели баррикады. Сербская газета "Блиц" публикует кадры с улиц и перекрестков столицы, где видны сотни людей, палаточные лагеря и баррикады из мусорных баков. По данным газеты, перекрыт в том числе мост Газела через реку Сава. Аналогичные акции проходят и в других городах Сербии.

Как пишет "Блиц", ожидается, что полиция и коммунальные службы попытаются восстановить движение и устранить перекрытия ближе к утру 30 июня. Вице-премьер и глава МВД Сербии Ивица Дачич заявил, что власти следят за блокированием дорог, и призвал сохранять спокойствие.

Американское агентство Associated Press оценивает число участников акции в ночь на 30 июня в несколько тысяч.

Митингующие недовольны арестами 28 июня

Акцию проводит студенческая протестная группа "Блокада". В соцсетях на нее подписаны сотни тысяч человек. Она опубликовала карту Белграда, выделив те точки, куда призвала приходить и блокировать улицы.

Группа недовольна тем, что в ходе столкновений с полицией вечером 28 июня были взяты под стражу несколько студентов. Всего тогда были задержаны 77 человек, 38 арестованы. Пострадали 70 граждан, среди которых 48 полицейских, сообщил МВД Сербии.

Президент Александар Вучич назвал радикальных участников беспорядков "террористами" и подверг критике ректора Белградского университета Владана Джокича, который участвует в митингах.

Протесты в Сербии длятся восемь месяцев

1 ноября 2024 года на недавно отремонтированном здании центрального вокзала в Нови-Саде обрушился бетонный навес. Жертвами трагедии стали 16 человек в возрасте от шести до 74 лет.

Вскоре в Белграде начались протесты, с течением времени распространившиеся и на другие города Сербии. Их участники призывали не дать ответственным уйти от наказания. Демонстранты требовали отставки мэра Нови-Сада и премьер-министра страны Милоша Вучевича.

28 января Вучевич объявил об отставке. С поста ушел и мэр Нови-Сада. Тогда демонстранты выдвинули новые требования - отставка правительства и перевыборы. Президент Вучич отказался их выполнять и заявил, что его не волнуют протесты.

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#сербия
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(2)
  • AK
    Aleks Koff
    30-го июня

    А методичка все не меняется, находя новых последователей. Даже тех, чьих родителей бомбил добрый и чистый сердцем Запад. Что в Сербии она работает, что на Украине, что 35-ю годами раньше в Прибалтике.

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  • A
    Aleks
    30-го июня

    И эти думают,что они будут жить как старые страны Европы,если убрать Вучича.Одни уже живут лучше всех в Европе после своей Атмоды .Ничему истории других стран людей не учат. Разговаривал с одним приехавшим сюда украинцем.Как вы тут живёте удивлялся он? Вы ж в Европе?Яотсюда буду уезжать. Чудик,а почитать перед тем как ехать,что за страна,как люди живут-это сложно? Если думаешь,что российская пропаганда- так можно у людей спросить.Злесь нмного украинцев ещё из СССР. 30 лет олебиливания не прошли даром...😭

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