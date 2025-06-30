В Иране раскрыли планы США по смене режима в стране

Замглавы МИД Тахт-Раванчи: США пока не планируют смену режима в Иране.

Тегеран получил информацию от посредников, что США не планируют смену режима в Иране. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Маджид Тахт-Раванчи, передает агентство ISNA.

По словам дипломата, американская сторона также «не намерена преследовать верховного лидера аятоллу Сейеда Али Хаменеи». Он подчеркнул, что этого «не произойдет», и назвал идею «бесполезным актом».

Ранее Тахт-Раванчи заявил, что Тегеран получил через посредников информацию о желании США возобновить переговоры с Ираном. По словам замглавы иранского МИД, дата возможного возобновления переговоров с Вашингтоном пока не назначена и ему неизвестно, какие вопросы будут обсуждаться.

Дипломат также отметил, что американские власти не прояснили позицию относительно ненападения на Исламскую Республику в будущем.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США не ведут переговоры с Ираном и не делали ему никаких предложений по возможной ядерной сделке.