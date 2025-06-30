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В США раскрыли последствия атаки Израиля по иранским ученым-ядерщикам 1 465

В мире
Дата публикации: 30.06.2025
BB.LV
В США раскрыли последствия атаки Израиля по иранским ученым-ядерщикам
ФОТО: Global Look Press

WSJ: ликвидация ученых сильно ударила по планам Ирана получить ядерное оружие.

Ликвидация Израилем иранских ученых-ядерщиков сильно ударила по способности Тегерана быстро получить ядерное оружие. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

«Одно дело постепенно терять эти знания и навыки с течением времени, особенно если у вас нет планов создать бомбу. Тогда у вас есть время, чтобы заменить [ученых]. Но если вы находитесь в процессе создания бомбы или рассматриваете это как потенциальную возможность в ближайшем будущем, то это будет иметь более серьезные последствия», — заявил опрошенный изданием эксперт.

По его словам, Иран мог сохранить и передать большую часть накопленных знаний и опыта новому поколению ученых. Однако исследователи расходятся во мнении о том, сумел ли Тегеран разработать систему, позволяющую сохранять и непрерывно развивать свой потенциал в сфере разработки ядерного оружия вне зависимости от ответственных лиц, отмечает издание.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил, что Исламская Республика не откажется от ядерной программы, поскольку она уже приложила огромные усилия для ее развития.

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  • 30-го июня

    чуть мир к ядерной катастрофе не привели а теперь отмазываются и придумывают оправдания, это кино мы уже смотрели

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