Созвонились первый раз за три года: о чем Путин и Макрон говорили по телефону (ДОПОЛНЕНО)

Президент РФ Путин и президент Франции Макрон обсудили конфликт на Украине. Также они поговорили о противостояние Ирана и Израиля.

Французской интерпретации разговора двух президентов пока нет, зато появилась версия Кремля. Итак, о чем говорили Путин и Макрон?

Об Украине

«Путин напомнил, что украинский конфликт – это прямое следствие политики западных государств, которые на протяжении многих лет игнорировали интересы безопасности России, создавали в Украине антироссийский плацдарм, потворствовали нарушениям прав русскоязычных жителей, а теперь ведут линию на затягивание боевых действий, осуществляя подпитку киевского режима различными современными вооружениями.

Говоря о перспективах мирного урегулирования, президент России подтвердил принципиальные подходы к возможным договорённостям, которые должны носить комплексный и долгосрочный характер, предусматривать устранение первопричин украинского кризиса и опираться на новые территориальные реалии».

О Ближнем Востоке

«Владимир Путин и Эммануэль Макрон отметили особую ответственность России и Франции как постоянных членов СБ ООН в поддержании мира и безопасности, в том числе в ближневосточном регионе, а также в сохранении глобального режима ядерного нераспространения.

В этой связи подчеркнута важность уважения законного права Тегерана на развитие мирного атома и продолжения выполнения им обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия, включая сотрудничество с МАГАТЭ.

Лидеры высказались за то, чтобы урегулирование кризиса вокруг иранской ядерной программы, как и разрешение других противоречий на пространстве Ближнего Востока, было достигнуто исключительно политико-дипломатическими средствами. Условлено продолжить контакты в целях возможной координации позиций».

ДОПОЛНЕНО: версия Парижа

Эмманюэль Макрон призвал к прекращению огня в Украине «в максимально сжатые сроки» во время телефонного разговора с Владимиром Путиным, сообщает Le Monde со ссылкой на Елисейский дворец.

Президент Франции более двух часов беседовал по телефону Путиным.

Елисейский дворец подтвердил, что в ходе разговора стороны обсудили ситуацию на Украине и ядерную программу Ирана.

Эммануэль Макрон призвал к немедленному прекращению огня в Украине, говорится в заявлении Елисейского дворца.

Также AFP сообщает, что Макрон рассчитывает продолжать контакты с Путиным.

Макрон и Путин договорились провести новый разговор в ближайшем будущем, также пишет Reuters.

Макрон после разговора с Путиным позвонил Зеленскому и передал ему детали их беседы, сообщают украинские СМИ.