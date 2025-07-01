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В Германии заявили о подготовке Европы к войне с Россией 4 1899

В мире
Дата публикации: 01.07.2025
BB.LV
В Германии заявили о подготовке Европы к войне с Россией
ФОТО: Global Look Press

Berliner Zeitung: Европу готовят к войне с Россией по методичкам 20 века.

Политическая агитация Запада против России практически полностью повторяет пропагандистские кампании 20 века, заявил политолог Йонас Тегель в статье для Berliner Zeitung.

По его словам, сегодня политики в Германии и в других европейских странах должны убедить население в необходимости подготовки к войне с Россией. Он считает, что европейские лидеры начали действовать по методичкам 20 века. Автор провел параллели между ситуацией в Европе сейчас и пропагандистской кампанией Эдварда Бернейса против Гватемалы, которая осуществлялась по заказу США.

Он отметил, что стратегия Бернейса заключалась в том, чтобы публиковать в американских СМИ статьи по поводу коммунистического диктатора Хакобо Арбенса, который якобы жестоко угнетал население. «Сейчас создается идентичное освещение в крупных СМИ», — подчеркнул Тегель.

Ранее стало известно, что Великобритания начала разрабатывать обновленный план действий на случай войны с Россией.

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(4)
  • A
    Aleks
    2-го июля

    А кто будет выступать в роли Шекельгрубера ,Геринга ,Геббельса и Бормана? Надо сначала с этим определиться... Один Нетаньяху со товарищи пока тянет ,но он далеко.А вот если переедет в Латвию ,то вполне может возглавить поход Европы против евреев России😂😂😂,являясь другом ВВП. Смехота.... У власти ж одни и теже люди.Ну если только эти люди опять не захотят подзаработать на русских,немцах,поляках ,литовцах и т д.

    0
    0
  • З
    Злой
    1-го июля

    На меня не рассчитывайте,

    14
    3
  • К
    Кайзер
    1-го июля

    Очень познавательное видео "СУП" от немцев. youtube.com/watch?v=apGLMY7cm9U

    11
    2
  • lg
    lo gos
    1-го июля

    для Латвии это будет последняя война при любом исходе

    27
    3
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