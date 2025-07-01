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В США обнаружили новое последствие ударов по Ирану 0 533

В мире
Дата публикации: 01.07.2025
BB.LV
В США обнаружили новое последствие ударов по Ирану
ФОТО: Global Look Press

WSJ: удары США и Израиля могут сподвигнуть Иран на создание ядерного оружия.

Атаки США и Израиля по иранским ядерным объектам могут сподвигнуть Тегеран на создание оружие массового поражения. Такое мнение выразил бывший участник американской делегации на переговорах по ядерной сделке с представителями Исламской республики Алан Эйр, его слова передает The Wall Street Journal (WSJ).

«Если Иран решит создать оружие, это займет много времени (...) Но, как это ни парадоксально, мы могли укрепить их решимость в стремлении к созданию ядерного оружия уже сейчас. Они будут выяснять, как воссоздать какую-то оборонительную стратегию или, по крайней мере, создать новую, потому что та, которая у них была, больше не работает», — отметил бывший сотрудник Госдепартамента.

По данным издания, некоторые представители Исламской республики убеждены в том, что атомная бомба является «единственным оружием, способным удержать Израиль и США от новых атак».

Ранее WSJ сообщила, что ликвидация Израилем иранских ученых-ядерщиков сильно ударила по способности Ирана быстро получить ядерное оружие. Однако отмечается, что исследователи расходятся во мнении о том, сумел ли Тегеран разработать систему, способную непрерывно развивать свой потенциал в сфере разработки ядерного оружия вне зависимости от ответственных лиц.

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