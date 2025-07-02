В Великобритании разгорелся новый скандал, связанный с обвинениями в антисемитизме на одном из крупнейших музыкальных фестивалей мира — Glastonbury. Во время выступления панк-дуэта Bob Vylan со сцены прозвучал призыв «Смерть вооружённым силам Израиля» («Death to the IDF»), который был подхвачен частью зрителей. Этот эпизод вызвал резкую реакцию как со стороны организаторов фестиваля, так и на уровне правительства и дипломатических ведомств.

Организаторы Glastonbury заявили, что подобные высказывания «перешли красную черту» и напомнили всем участникам о недопустимости разжигания ненависти и призывов к насилию на фестивале. Британские власти также осудили инцидент, а полиция начала проверку видеозаписей с концерта на предмет возможных нарушений закона. Особое негодование вызвал тот факт, что выступление транслировалось в прямом эфире BBC без цензуры, что привело к критике в адрес вещателя и требованиям объяснить, как подобное оказалось в эфире.

Министр культуры Лиза Нэнди обратилась к генеральному директору BBC Тиму Дэви с просьбой «срочно объяснить, какую должную осмотрительность» корпорация провела перед трансляцией выступления.

Посольство Израиля заявило, что скандирования представляют собой «подстрекательскую и оскорбительную риторику» и восхваляют насилие.

Министр здравоохранения Уэс Стритинг назвал действия группы «возмутительными» и сказал, что «ирония этого музыкального фестиваля в том, что израильтян забрали с музыкального фестиваля, убили, изнасиловали, а в некоторых случаях их до сих пор держат в плену». На просьбу прокомментировать точку зрения израильского посольства Стритинг сказал, что Израилю также необходимо навести порядок «в собственном доме», сославшись на сообщения об убийстве палестинцев на этой неделе на оккупированном Западном берегу после того, как десятки израильских поселенцев напали на палестинскую деревню, в то время как несколько палестинских мирных жителей также были убиты силами Армии обороны Израиля в ожидании помощи днем ранее.

Это не первый случай, когда BBC оказывается в центре внимания из-за освещения событий, связанных с конфликтом между Израилем и сектором Газа. Ранее корпорацию обвиняли как в предвзятости против палестинцев, так и в недостаточно жёсткой критике Израиля. Скандалы касались как терминологии, используемой в репортажах, так и выбора спикеров и подачи информации о жертвах с обеих сторон. В марте 2025 года BBC пришлось извиняться и снимать с эфира документальный фильм о Газе из-за нарушений стандартов объективности.