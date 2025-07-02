Baltijas balss logotype

Британскую BBC проверят на предмет антиизраильских призывов в прямом эфире 1 366

В мире
Дата публикации: 02.07.2025
BB.LV
Обилие флагов Палестины, зрители качают антиизраильского исполнителя.

Обилие флагов Палестины, зрители качают антиизраильского исполнителя.

Государственные деятели Великобритании также критикуют еврейское государство.

В Великобритании разгорелся новый скандал, связанный с обвинениями в антисемитизме на одном из крупнейших музыкальных фестивалей мира — Glastonbury. Во время выступления панк-дуэта Bob Vylan со сцены прозвучал призыв «Смерть вооружённым силам Израиля» («Death to the IDF»), который был подхвачен частью зрителей. Этот эпизод вызвал резкую реакцию как со стороны организаторов фестиваля, так и на уровне правительства и дипломатических ведомств.

Организаторы Glastonbury заявили, что подобные высказывания «перешли красную черту» и напомнили всем участникам о недопустимости разжигания ненависти и призывов к насилию на фестивале. Британские власти также осудили инцидент, а полиция начала проверку видеозаписей с концерта на предмет возможных нарушений закона. Особое негодование вызвал тот факт, что выступление транслировалось в прямом эфире BBC без цензуры, что привело к критике в адрес вещателя и требованиям объяснить, как подобное оказалось в эфире.

Министр культуры Лиза Нэнди обратилась к генеральному директору BBC Тиму Дэви с просьбой «срочно объяснить, какую должную осмотрительность» корпорация провела перед трансляцией выступления.

Посольство Израиля заявило, что скандирования представляют собой «подстрекательскую и оскорбительную риторику» и восхваляют насилие.

Министр здравоохранения Уэс Стритинг назвал действия группы «возмутительными» и сказал, что «ирония этого музыкального фестиваля в том, что израильтян забрали с музыкального фестиваля, убили, изнасиловали, а в некоторых случаях их до сих пор держат в плену». На просьбу прокомментировать точку зрения израильского посольства Стритинг сказал, что Израилю также необходимо навести порядок «в собственном доме», сославшись на сообщения об убийстве палестинцев на этой неделе на оккупированном Западном берегу после того, как десятки израильских поселенцев напали на палестинскую деревню, в то время как несколько палестинских мирных жителей также были убиты силами Армии обороны Израиля в ожидании помощи днем ранее.

Это не первый случай, когда BBC оказывается в центре внимания из-за освещения событий, связанных с конфликтом между Израилем и сектором Газа. Ранее корпорацию обвиняли как в предвзятости против палестинцев, так и в недостаточно жёсткой критике Израиля. Скандалы касались как терминологии, используемой в репортажах, так и выбора спикеров и подачи информации о жертвах с обеих сторон. В марте 2025 года BBC пришлось извиняться и снимать с эфира документальный фильм о Газе из-за нарушений стандартов объективности.

Читайте нас также:
#антисемитизм
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    2-го июля

    Скандировали бы-Смерть русским и никто б даже не дернулся и никаких обвинений в русофобии,что одно и тоже с антисемитизмом,но ,б ..дь,там ,,богоиз бранный,,народ,а русские-быдло. Сами себя назвали,,богоизбранными,,сами организовали Холокост и 80 лет этим пользуются,называя себя самой пострадавшей нацией в мире во Второй мировой.... Когда как русских погибло 27 миллионов,у Белорусов была Хатынь,а самые пострадавшие-евреи 😀 А потом удивляются-А за шо ж нас так не любят!?🔯 Действительно,за шо?!😎

    1
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Английские врачи сочли повышение зарплаты «уничижительным» и готовы бастовать
"Плати!" - таково их главное требование. Иконка видео
США ввели санкции против спецдокладчицы ООН
Франческа Альбанезе и Грета Тунберг.
«Хамас» согласился освободить десять заложников
x.com/Israel
Голландские эксперты: РФ применяет в Украине газы Первой Мировой
ВСУ заказали современные средства защиты в Великобритании. Иконка видео
x.com/SESU_UA
В результате атак дронов и ракет со стороны России в Киеве есть погибшие и раненые 4 191
x.com/WhiteHouse
Трамп раскритиковал дело против Болсонару 161
x.com/SecRubio
Рубио встретится с Лавровым в Малайзии 1 267
Барби с инсулиновой помпой. Mattel выпустила куклу с диабетом 1-го типа
Барби с инсулиновой помпой. Mattel выпустила куклу с диабетом 1-го типа 285

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Милые питомцы островитян сделались нерентабельны. Иконка видео
Бизнес
Молодец среди овец: Фолклендские острова переживают тяжелый кризис 26
Мать погибшего в Резекненском крае Андрея права опеки над детьми не лишена
Наша Латвия
Мать погибшего в Резекненском крае Андрея права опеки над детьми не лишена 25
"Плати!" - таково их главное требование. Иконка видео
В мире
Английские врачи сочли повышение зарплаты «уничижительным» и готовы бастовать 28
Франческа Альбанезе и Грета Тунберг.
В мире
США ввели санкции против спецдокладчицы ООН 61
Актуальные летние аксессуары: украшаем себя в теплое время
Люблю!
Актуальные летние аксессуары: украшаем себя в теплое время 46
Ажиотаж вокруг рижских школ продолжается: даже отличники — в конце очереди
Наша Латвия
Ажиотаж вокруг рижских школ продолжается: даже отличники — в конце очереди 100
Милые питомцы островитян сделались нерентабельны. Иконка видео
Бизнес
Молодец среди овец: Фолклендские острова переживают тяжелый кризис 26
Мать погибшего в Резекненском крае Андрея права опеки над детьми не лишена
Наша Латвия
Мать погибшего в Резекненском крае Андрея права опеки над детьми не лишена 25
"Плати!" - таково их главное требование. Иконка видео
В мире
Английские врачи сочли повышение зарплаты «уничижительным» и готовы бастовать 28

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео