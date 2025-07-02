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Северная Корея открыла крупный пляжный курорт. Туда поедут туристы из РФ 0 1153

В мире
Дата публикации: 02.07.2025
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Северная Корея открыла крупный пляжный курорт. Туда поедут туристы из РФ

Северная Корея открыла крупный пляжный курорт, куда в этом месяце ожидается прибытие первых туристов из России, сообщают в среду северокорейские СМИ, пишет ЛЕТА со ссылкой на AFP.

Туристическая зона Кальма в Вонсане, рассчитанная на приём до 20 000 человек, со вторника открыта для внутренних туристов, сообщили северокорейские медиа.

Как сообщает южнокорейское агентство "Yonhap", 7 июля курорт посетит первая группа туристов из России. Министерство по делам объединения Южной Кореи прогнозирует, что деятельность курорта будет постепенно расширяться, в том числе увеличится поток туристов из России.

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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, особенно в первые годы своего правления, проявлял большой интерес к развитию туристической индустрии страны, уделяя особое внимание прибрежным курортам.

На прошлой неделе Ким заявил, что данный объект станет одним из крупнейших достижений 2025 года, и пообещал, что Северная Корея в кратчайшие сроки построит и другие крупномасштабные туристические зоны.

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Однако, учитывая изоляцию Северной Кореи, число иностранных туристов на новом курорте будет сильно ограничено, прогнозирует Сеул.

"Предполагается, что туристы будут путешествовать через Пхеньян, а количество посетителей может быть ограничено примерно до 170 человек в день", - указало Министерство по делам объединения Южной Кореи.

Северная Корея рассматривает туризм как один из главных источников иностранной валюты, и, возможно, Пхеньян получил помощь в завершении строительства курорта от России в обмен на поддержку в войне против Украины, отметило министерство.

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Во время пандемии COVID-19 Северная Корея закрыла свои границы для туристов, но и до пандемии число иностранных туристов оставалось крайне ограниченным. Согласно данным, опубликованным туристическими компаниями, Северную Корею ежегодно посещали около 5000 туристов с Запада. Значительно большее количество туристов допускалось из Китая.

В прошлом году Северная Корея впервые с начала пандемии разрешила въезд туристам из России, а в феврале этого года разрешила возобновить работу западным туристическим компаниям. Неизвестно, вернулись ли туристы из Китая.

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