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«Не цирк»: Мерц объяснил отказ бундестага от радужного флага одной фразой 0 707

В мире
Дата публикации: 03.07.2025
BB.LV
«Не цирк»: Мерц объяснил отказ бундестага от радужного флага одной фразой
ФОТО: Unsplash

Мерц одобрил отказ бундестага от радужного флага на здании.

Канцлер Германии Фридрих Мерц одобрил отказ бундестага от радужного флага, являющегося символом ЛГБТ, на здании. Его слова передает Tagesspiegel.

«Бундестаг — это не цирковой шатер, где можно вывешивать любой флаг», — отметил Мерц.

По словам канцлера, данный флаг следует вывешивать на здании парламента только в Международный день борьбы с гомофобией, в то время как в остальные дни уместны только европейские и немецкие флаги. В публикации сообщается, что высказывание канцлера стало причиной критики со стороны ряда немецких политиков.

В июле 2022 года над зданием бундестага в Германии впервые подняли радужный флаг.

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