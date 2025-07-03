«Не цирк»: Мерц объяснил отказ бундестага от радужного флага одной фразой

Канцлер Германии Фридрих Мерц одобрил отказ бундестага от радужного флага, являющегося символом ЛГБТ, на здании. Его слова передает Tagesspiegel.

«Бундестаг — это не цирковой шатер, где можно вывешивать любой флаг», — отметил Мерц.

По словам канцлера, данный флаг следует вывешивать на здании парламента только в Международный день борьбы с гомофобией, в то время как в остальные дни уместны только европейские и немецкие флаги. В публикации сообщается, что высказывание канцлера стало причиной критики со стороны ряда немецких политиков.

В июле 2022 года над зданием бундестага в Германии впервые подняли радужный флаг.