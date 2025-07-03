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Резня в финском Тампере и пассажир с топором в немецком поезде 0 632

В мире
Дата публикации: 03.07.2025
mixnews.lv
Резня в финском Тампере и пассажир с топором в немецком поезде

В четверг, 3 июля, в финском городе Тампере произошло нападение с применением холодного оружия. Возле торгового центра Ratina неизвестный мужчина ранил несколько человек, сообщает Euronews.

Инцидент произошел около 16:30 по местному времени. По словам очевидцев, на месте было «много крови», по меньшей мере двум пострадавшим была оказана неотложная медицинская помощь. Один из очевидцев сообщил финскому агентству Ilta-Sanomat, что полиция быстро оцепила район, заблокировала входы в торговый центр и начала опрашивать свидетелей.

Подозреваемый в нападении задержан. Как отмечают в правоохранительных органах, угроза для окружающих устранена. На месте продолжают работать полиция и следователи.

Город Тампере — третий по величине в Финляндии, расположен в 180 км к северо-западу от Хельсинки.

Параллельно с инцидентом в Финляндии в этот же день в Германии, в пассажирском поезде, следовавшем из Штраубинга в Вену, на пассажиров напал мужчина с топором. Пострадали четыре человека, все получили легкие ранения. Нападавший также задержан, на момент атаки в поезде находилось около 500 человек.

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#финляндия #насилие
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