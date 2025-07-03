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Сервис: в Нарве на границе за плату отстоят за вас в очереди 5 842

В мире
Дата публикации: 03.07.2025
BNS
Сервис: в Нарве на границе за плату отстоят за вас в очереди

На погранпункте в Нарве действуют предприимчивые люди, предлагающие проезжающим за деньги услугу — занять место в очереди к границе и отстоять ее за них.

По словам начальника пограничного бюро Идаской префектуры Ээрика Пургеля, в таких действиях нет состава правонарушения.

«Люди, желающие пересечь границу, должны руководствоваться здравым смыслом и принимать во внимание, что такая сделка сопряжена с высоким риском потерять и деньги, и место в очереди», - сказал Пургель в интервью агентству BNS.

Эрик Пургель опроверг заявление депутата Рийгикогу Алексея Евграфова о том, что пограничники запрещают людям из очереди сидеть на скамейках или укрываться от солнца и дождя под крышей или деревьями.

"Хотя полиция не занимается организацией очередей на пограничном переходе, она неоднократно реагировала на очереди на местах, когда там возникал риск беспорядков. Точно так же мы следили за очередью и в прошлом, когда это было возможно, и удаляли из очереди тех, кто вступал в конфликты или нарушал общественный порядок. Мы также реагировали на инциденты на площади Пеэтри, когда в общественном месте употребляли алкоголь или иным образом нарушали общественный порядок", - пояснил Пургель.

По его словам, длинные очереди на границе объясняются не только праздниками и летними каникулами, но и полным таможенным контролем, в рамках которого происходит проверка багажа всех пассажиров. «Поэтому мы советуем вам до приезда на границу проверить, какие товары не разрешено провозить через границу, и заранее оставить их дома», - добавил Пургель.

По словам депутата Рийгикогу Алексея Евграфова, на пограничном пункте в Нарве возникают напряженные ситуации между людьми, стоящими в очередях, и пограничниками, поэтому он направил запрос министру внутренних дел Игорю Таро.

«Среди прочего, нам известно о случаях, когда людям запрещают сидеть на муниципальной скамейке, укрываться от дождя под деревом, частично расположенным на муниципальной земле, и находиться под козырьком здания пограничного пункта», - сказал Евграфов.

Он также сообщил, что в нескольких социальных сетях появились сообщения, свидетельствующие о недружелюбном и неуважительном отношении к людям, стоящим в очереди на границе. «Такая ситуация ставит под сомнение действия пограничников, их права и обязанности в общественных местах», - заявил Евграфов.

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#граница #нарва
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(5)
  • Е
    Ехидный
    3-го июля

    рыночные отношения епт !

    3
    0
  • З
    Злой
    3-го июля

    Большое спасибо этим людям, обязательно воспользуюсь их услугами и заплачу им за место в очереди, а что делать, если умышленно создали бардак на границе чтобы люди не могли ездить!

    7
    6
  • ФФ
    Фдуч Фдучев
    Злой
    4-го июля

    Что Вы мелете! Эти "добрые люди", которым Вы говорите спасибо, это мафия - Ээээрик врётт про законность. Каздый из этих "добрых людей" занимает очередь для "себя" и для еще ста друзей по 100500 раз, из-за чего нормальные люди стоят сутками. "Добрым людям по закону место в тюрьме, а по справедливости...

    1
    0
  • З
    Злой
    Злой
    4-го июля

    Мафия не они, а те кто специально устроил весь этот бардак на границе и длится это много лет, при технологиях границу можно было проходить со свистом, а они спецом мурыжат, так что я заплачу этим людям с удовольствием

    0
    1
  • AE
    Al Ekses
    Злой
    4-го июля

    Похоже Вы больше теоретик, чем практик. Я, как человек вынужденный из-за этих жуликов стоять в 10 раз дольше обычного, тоже отношение к ним выработал не по рассказам, а своей шкурой. А про тех, кто прикрыл границы, оставив узкую щель, разговор отдельный.

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