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Судьбу фон дер Ляйен в ЕС решат уже скоро 1 432

В мире
Дата публикации: 03.07.2025
BB.LV
Судьбу фон дер Ляйен в ЕС решат уже скоро
ФОТО: Global Look Press

DPA: на следующей неделе состоится голосование по отстранению фон дер Ляйен.

Голосование в Европарламенте по вопросу о вотуме доверия главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен состоится на следующей неделе. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на источники.

Отмечается, что для отстранения главы Еврокомиссии потребуется более двух третей голосов евродепутатов, присутствующих на заседании. В ЕП насчитывается 720 парламентариев, 401 из которых год назад проголосовал за фон дер Ляйен на выборах председателя ЕК.

26 апреля издание Die Weltwoche со ссылкой на источники сообщило, что высокоранговые чиновники Европейского союза хотят избавиться от фон дер Ляйен из-за ее «токсичности». Утверждается, что отставка главы ЕК могла бы «разблокировать многие процессы» в ЕС, поскольку ее политика привела к политическому кризису.

Расследование против фон дер Ляйен началось в 2023 году, а 7 октября прошлого года начался судебный процесс. Ей были предъявлены обвинения в коррупции — ее обвинили в том, что она в частной переписке с главой фармацевтической компании Pfizer обсуждала закупку вакцин для Евросоюза, после чего удалила сообщения.

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#европейский парламент
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(1)
  • Е
    Ехидный
    3-го июля

    не дай Бог вернется в профессию - врач-гинеколог !!! женщинам тогда капец !!!

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