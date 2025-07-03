Трамп и Путин поговорили по телефону

Президенты США И РФ провели в четверг телефонный разговор, который продолжался более часа. О том, как прошла об этом беседа, российским государственным СМИ рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, беседа "была деловой и конкретной", в которой "Путин отметил готовность России продолжить переговорный процесс с Украиной. При этом заявил, что Россия не отступится от своих целей по устранению причин" полномасштабного вторжения российских сил в Украину, которое не останавливается уже более трех лет.

Ушаков заявил, что тема прекращения поставок оружия США в Украину в этом разговоре не затрагивалась, также не обсуждались конкретные даты возможного третьего раунда переговоров в Стамбуле.

"В рамках обмена мнениями по двусторонним делам подтверждена взаимная заинтересованность в реализации ряда перспективных экономических проектов, в частности в энергетике и исследовании космоса", - сказал Ушаков.

Путин и Трамп поговорили о ситуации вокруг Ирана и на Ближнем Востоке.