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Трамп и Путин поговорили по телефону 2 559

В мире
Дата публикации: 03.07.2025
Euronews
Трамп и Путин поговорили по телефону
ФОТО: dreamstime

Президенты США И РФ провели в четверг телефонный разговор, который продолжался более часа. О том, как прошла об этом беседа, российским государственным СМИ рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, беседа "была деловой и конкретной", в которой "Путин отметил готовность России продолжить переговорный процесс с Украиной. При этом заявил, что Россия не отступится от своих целей по устранению причин" полномасштабного вторжения российских сил в Украину, которое не останавливается уже более трех лет.

Ушаков заявил, что тема прекращения поставок оружия США в Украину в этом разговоре не затрагивалась, также не обсуждались конкретные даты возможного третьего раунда переговоров в Стамбуле.

"В рамках обмена мнениями по двусторонним делам подтверждена взаимная заинтересованность в реализации ряда перспективных экономических проектов, в частности в энергетике и исследовании космоса", - сказал Ушаков.

Путин и Трамп поговорили о ситуации вокруг Ирана и на Ближнем Востоке.

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#путин #дональд трамп #переговоры
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  • Е
    Ехидный
    3-го июля

    зеленый торчок на говно изойдется !!!!

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  • З
    Злой
    3-го июля

    Трудно понять зачем они созваниваются, фактически враждующие лидеры двух стран, полностью бесполезные разговоры, может лучше бы войну друг другу объявили наконец-то.

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