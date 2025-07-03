Baltijas balss logotype

В Британии раскрыли следующие шаги Трампа в отношении Маска 0 401

В мире
Дата публикации: 03.07.2025
BB.LV
В Британии раскрыли следующие шаги Трампа в отношении Маска
ФОТО: Global Look Press

Прекращение Трампом космической программы станет ударом по Маску - Daily Mail.

Урезание финансирования космических программ по переселению на Марс будет ударом по американскому предпринимателю и миллиардеру Илону Маску со стороны президента Штатов Дональда Трампа. Об этом написало британское издание Daily Mail.

Речь в данном случае идет о перераспределении средств в пользу программы NASA «Артемида», направленной на возобновление полетов на Луну.

«Если Трамп подпишет закон, выделенные NASA средства в первую очередь пойдут на финансирование системы космических запусков (SLS), которая использует одноразовые ракеты для отправки аппаратов "Артемида" на Луну"», — написали журналисты.

При этом ракеты SLS полностью противоречат видению Маска в отношении космических путешествий.

Еще до публичной ссоры с американским лидером миллиардер убедил того отказаться от ракет SLS. Трамп же предложил сократить бюджет NASA и заменить носители этого типа после 2027 года.

Ранее Дональд Трамп пообещал рассмотреть вопрос возможной депортации бизнесмена Илона Маска. До этого политик в соцсети Truth Social заявил, что миллиардеру следует «прикрыть лавочку и вернуться домой, в Южную Африку».

В свою очередь, Маск в очередной раз раскритиковал законопроект Трампа о сокращении государственных расходов. Он также назвал Соединенные Штаты однопартийной страной.

Читайте нас также:
#илон маск
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Английские врачи сочли повышение зарплаты «уничижительным» и готовы бастовать
"Плати!" - таково их главное требование. Иконка видео
США ввели санкции против спецдокладчицы ООН
Франческа Альбанезе и Грета Тунберг.
«Хамас» согласился освободить десять заложников
x.com/Israel
Голландские эксперты: РФ применяет в Украине газы Первой Мировой
ВСУ заказали современные средства защиты в Великобритании. Иконка видео
x.com/SESU_UA
В результате атак дронов и ракет со стороны России в Киеве есть погибшие и раненые 4 192
x.com/WhiteHouse
Трамп раскритиковал дело против Болсонару 163
x.com/SecRubio
Рубио встретится с Лавровым в Малайзии 1 269
Барби с инсулиновой помпой. Mattel выпустила куклу с диабетом 1-го типа
Барби с инсулиновой помпой. Mattel выпустила куклу с диабетом 1-го типа 285

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели помогли выбраться из леса нескольким людям
ЧП и криминал
Спасатели помогли выбраться из леса нескольким людям 2
Милые питомцы островитян сделались нерентабельны. Иконка видео
Бизнес
Молодец среди овец: Фолклендские острова переживают тяжелый кризис 33
Мать погибшего в Резекненском крае Андрея права опеки над детьми не лишена
Наша Латвия
Мать погибшего в Резекненском крае Андрея права опеки над детьми не лишена 31
"Плати!" - таково их главное требование. Иконка видео
В мире
Английские врачи сочли повышение зарплаты «уничижительным» и готовы бастовать 34
Франческа Альбанезе и Грета Тунберг.
В мире
США ввели санкции против спецдокладчицы ООН 66
Актуальные летние аксессуары: украшаем себя в теплое время
Люблю!
Актуальные летние аксессуары: украшаем себя в теплое время 51
Спасатели помогли выбраться из леса нескольким людям
ЧП и криминал
Спасатели помогли выбраться из леса нескольким людям 2
Милые питомцы островитян сделались нерентабельны. Иконка видео
Бизнес
Молодец среди овец: Фолклендские острова переживают тяжелый кризис 33
Мать погибшего в Резекненском крае Андрея права опеки над детьми не лишена
Наша Латвия
Мать погибшего в Резекненском крае Андрея права опеки над детьми не лишена 31

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео