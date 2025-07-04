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Эстонский суд: поджог ресторана «Слава Украине» был заказан российскими спецслужбами 2 580

В мире
Дата публикации: 04.07.2025
Deutsche Welle
Эстонский суд: поджог ресторана «Слава Украине» был заказан российскими спецслужбами

Харьюский уездный суд Эстонии сообщил, что преступниками были двое граждан Молдавии, двоюродные братья.

Поджог ресторана и супермаркета в Эстонии в прошлом году был заказан российской разведкой, заявил в среду эстонский суд.

Это нападение было одним из целой серии по всей Европе, которые западные чиновники связывают с Россией. Цель, по их утверждению, - посеять раскол в западных обществах и подорвать поддержку Украины, которая продолжает противостоять полномасштабному вторжению России, длящемуся уже более трех лет.

Харьюский уездный суд Эстонии сообщил, что преступниками были двое двоюродных братьев из Молдавии, обоих зовут Иван Чихаял.

Один из них был приговорен к шести с половиной годам тюремного заключения за поджог ресторана и супермаркета, который, по мнению суда, был совершен по заказу российских спецслужб. Другой, снимавший преступление на камеру, был признан соучастником и приговорен к двум с половиной годам.

В заявлении суда говорится, что первому было поручено провести операцию по заданию российской военной разведки, ГРУ.

По мнению суда, он провел пробную операцию в январе 2024 года, это был поджог супермаркета Co-op в деревне Осула на юго-востоке Эстонии.

На следующий день кто-то, действующий от имени ГРУ, поручил ему поджечь ресторан "Слава Украине" в столице страны Таллине.

В ночь на 31 января 2024 года Чихаял вместе со своим двоюродным братом приехал к ресторану, поджег заведение, после чего они оба покинули Эстонию. Суд постановил, что двоюродный брат главного преступника не знал о том, что тот работает на Кремль.

Власти Латвии, Литвы и Польши совместно работали над поимкой двух мужчин, которые были задержаны в Италии, а затем отправлены обратно в Эстонию, заявила государственный прокурор Трийну Олев-Аас.

Западные чиновники обвиняют Россию в широкомасштабной кампании саботажа с момента ее полномасштабного вторжения в Украину. Атаки по всей Европе варьируются от наполнения выхлопных труб автомобилей расширяющейся пеной в Германии до заговора с целью установки взрывчатки на грузовые самолеты, взломов, направленных на политиков и критически важную инфраструктуру, и шпионажа, осуществляемого группой, осужденной в Великобритании.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков опроверг эти обвинения, добавив, что Кремлю еще не представлены "какие-либо доказательства", подтверждающие обвинения в более широкой диверсионной кампании.

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#эстония #евросоюз #гру
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  • Ч
    Чангл
    4-го июля

    Ни когда не думали, что эстонцы, латыши и литовцы не любят хохлов? Народ не правительство. Опу лизать не будут

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  • ЯО
    Яшка Одесский
    4-го июля

    "Харьюский уездный суд Эстонии сообщил, что преступниками были двое граждан Молдавии, двоюродные братья." Вы НАСТОЛЬКО ТУПЫЕ редакция BB ??? В заголовке статьи ясно всё написано! Туда ваших статей зашкаливает! Болотный фейкомет BB.LV.

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