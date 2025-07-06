КПРФ: Доклад Хрущева о культе личности Сталина был ошибочным

Российские коммунисты приняли резолюцию о признании "ошибочным и предвзятым" доклада Хрущева на XX съезде КПСС в 1956 году. Они также намерены предложить вновь переименовать Волгоград в Сталинград.

Коммунистическая партия РФ объявила ошибочным доклад первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева на XX съезде партии, осудивший культ личности Иосифа Сталина. В принятой на съезде в Московской области резолюции КПРФ указывается на необходимость назвать "ошибочным и политически предвзятым" доклад Хрущева "О культе личности и его последствиях", передает РИА "Новости" в воскресенье, 6 июля.

Накануне "Интерфакс" со ссылкой на имеющийся в его распоряжении текст проекта резолюции сообщил, что документ направлен "на восстановление полноты исторической справедливости" в отношении Сталина.

Доклад, представленный Хрущевым на закрытом заседании ХХ съезда КПСС, "содержит подтасованные факты и лживые обвинения в адрес И.В. Сталина, искажает правду о его государственной и партийной деятельности", цитирует агентство имеющийся в его распоряжении проект резолюции.

КПРФ предлагает переименовать Волгоград в Сталинград

Коммунисты также заявили о намерении обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с призывом вернуть Волгограду и Волгоградской области их предыдущие названия "Сталинград и Сталинградская область".

За последние годы в России в десятках российских городов появились памятники Сталину. Скульптурную композицию с советским диктатором в мае открыли в московском метро. Одновременно уничтожаются памятники жертвам сталинских репрессий. В апреле аэропорт Волгограда был переименован в "Сталинград".

Доклад Хрущева положил начало развенчанию культа личности Сталина

25 февраля 1956 года Никита Хрущев выступил на закрытом заседании делегатов ХХ съезда КПСС с докладом "О культе личности и его последствиях", в котором перечислялись ряд преступлений сталинского режима и указывалось, что они совершались по "произволу одного лица". После доклада Хрущева активизировался процесс освобождения из лагерей ГУЛАГа миллионов политзаключенных.

Доклад Хрущева положил начало развенчанию культа личности Сталина, но в действительности этот процесс происходил позже - после XXII съезда КПСС в 1961 году, когда из Мавзолея было вынесено тело советского диктатора, его имя исчезло из названия населенных пунктов и улиц, были демонтированы памятники.

Точных данных о числе жертв сталинских репрессий до сих пор нет. Правозащитное общество "Мемориал" насчитало не менее 12 миллионов репрессированных, Музей истории ГУЛАГа заявляет о 20 миллионах.