Иран поразил пять военных баз в Израиле

MWM: Иран ударил по пяти военным базам и 40 объектам инфраструктуры в Израиле.

Иран с 13 по 24 июня успешно ударил по пяти военным базам и 40 объектам инфраструктуры в Израиле. Об этом сообщает Military Watch Magazine (MWM) со ссылкой на анализ спутниковых данных, проведенный в университете штата Орегон.

«Снимки подтвердили попадания по более чем 40 объектам израильской инфраструктуры, а также по пяти крупным военным базам в северных, южных и центральных регионах страны», — говорится в материале.

В список пораженных целей вошли порт и нефтеперерабатывающий завод в Хайфе, аэропорт Бен-Гурион, Институт науки и технологий Вейцмана, университет Бен-Гуриона, штаб-квартира оборонной фирмы Rafael, Израильский центр ядерных исследований в Тель-Авиве, а также промышленные объекты в городе Кирьят-Гат.

Военные объекты, подвергшиеся атакам, включали израильский эквивалент Пентагона — Кирьят, здания Министерства обороны Израиля, штаб-квартиру разведки МОССАД, авиабазы Увда и Неватим, где размещены истребители F-16 и F-35.

Масштабы нанесенного ущерба этим и другим объектам неизвестны.