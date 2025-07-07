Baltijas balss logotype

Иран поразил пять военных баз в Израиле 5 599

Дата публикации: 07.07.2025
BB.LV
Иран поразил пять военных баз в Израиле
ФОТО: Global Look Press

MWM: Иран ударил по пяти военным базам и 40 объектам инфраструктуры в Израиле.

Иран с 13 по 24 июня успешно ударил по пяти военным базам и 40 объектам инфраструктуры в Израиле. Об этом сообщает Military Watch Magazine (MWM) со ссылкой на анализ спутниковых данных, проведенный в университете штата Орегон.

«Снимки подтвердили попадания по более чем 40 объектам израильской инфраструктуры, а также по пяти крупным военным базам в северных, южных и центральных регионах страны», — говорится в материале.

В список пораженных целей вошли порт и нефтеперерабатывающий завод в Хайфе, аэропорт Бен-Гурион, Институт науки и технологий Вейцмана, университет Бен-Гуриона, штаб-квартира оборонной фирмы Rafael, Израильский центр ядерных исследований в Тель-Авиве, а также промышленные объекты в городе Кирьят-Гат.

Военные объекты, подвергшиеся атакам, включали израильский эквивалент Пентагона — Кирьят, здания Министерства обороны Израиля, штаб-квартиру разведки МОССАД, авиабазы Увда и Неватим, где размещены истребители F-16 и F-35.

Масштабы нанесенного ущерба этим и другим объектам неизвестны.

(5)
  • LS
    Luka Senka
    7-го июля

    Иранские террористы такие же сказочники, как и животные россии. Ни чего в Израиле не разрушено.

    3
    19
  • Ч
    Чангл
    Luka Senka
    7-го июля

    Конечно. Дебил верит в светлое будущее, а Украина теряет територии. Продано самые большие запасы лития, но похрен, в кружевных трусах в Европу и так 11 лет. Женька как был дурак так и скачет с кастрюлей, только в другой стране. Скоро на тебя облава будет, идиот

    6
    2
  • LS
    Luka Senka
    Luka Senka
    7-го июля

    Надо же животные угрожают!

    0
    2
  • ТК
    Тото Кутунио
    Luka Senka
    7-го июля

    Полуумный, ты хоть читать умеешь? Кастрюлю немного на затылок сдвинь а то нихрена не видишь. ,"Об этом сообщает Military Watch Magazine (MWM) со ссылкой на анализ спутниковых данных, проведенный в университете штата Орегон." Это не иранцы сообщили.

    0
    0
Читать все комментарии

