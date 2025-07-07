Израиль вознамерился нанести новый удар по Ирану

Axios: Израиль готов нанести новый удар по Ирану при возобновлении его ядерной программы.

Израиль готовится к нанесению нового удара по Ирану в случае возобновления его ядерной программы. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

По информации портала, власти Израиля полагают, что президент США Дональд Трамп может одобрить новые атаки на Исламскую Республику, если Тегеран вывезет обогащенный уран из поврежденных ядерных объектов.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан призвал Трампа поставить израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху на место. Он выразил уверенность, что американский лидер достаточно силен, чтобы это сделать, предупредив, что еще один военный конфликт на Ближнем Востоке спровоцирует еще большую нестабильность.