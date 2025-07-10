Baltijas balss logotype

РФ наносит ответный удар? В центре Киева убит полковник СБУ 4 1098

Дата публикации: 10.07.2025
Deutsche Welle
РФ наносит ответный удар? В центре Киева убит полковник СБУ

Погибший был сотрудником Центра специальных операций, который в том числе занимался диверсиями в российском тылу.

В Киеве в четверг, 10 июля, убит полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Воронич. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники. Убийство своего сотрудника подтвердили изданию "Суспильне" в пресс-службе СБУ.

"По факту убийства сотрудника СБУ в Голосеевском районе города Киева открыто уголовное производство. Служба безопасности и Национальная полиция принимают комплексные меры по выяснению всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности", - приводит "Суспильне" ответ пресс-службы.

Как рассказали источники СМИ в правоохранительных органах Киева, около 9.00 по местному времени неизвестный мужчина подошел к полковнику СБУ Ивану Вороничу и пять раз выстрелил в него из пистолета, после чего скрылся. Воронич скончался на месте.

По словам экс-депутата Верховной рады Игоря Мосийчука, Воронич был "старшим оперативным сотрудником 1-го отдела 16-го управления Центра специальных операций (ЦСО)", которое называют также подразделением "Альфа". Издание The Insider напоминает, что сотрудники этого спецподразделения занимались в числе прочего диверсиями в российском тылу.

Бывший украинский разведчик Роман Червинский, комментируя убийство Воронича, написал, что тот "боролся с врагом с 2014 года и был одним из тех, кто основал в Службе направление, которое сейчас создает много проблем" для РФ.

(4)
  • LS
    Luka Senka
    10-го июля

    Рад за каждого уничтоженного российского выродка.

    1
    17
  • A
    Aleks
    10-го июля

    В основном ,что ФСБ шники в погонах и чинах ,что СБУ шники в погонах мрут только из за того,что занимаются не своим делом,впрямь в разных мутных схемах ,а у бандоты или той же спецуры с другого конца ,если это касается бабла,разговор один,невзирая на звание . Так что не ищите тут российский след.А если и есть,то просто кинул партнёров из ФСБ,но это вряд ли. Обычные украинские бандитские разборки .

    5
    5
  • A
    Aleks
    Aleks
    10-го июля

    Ещё задолго до войны,то в России,то на Украине гибли фсб или СБУ шники не при исполнении. С чего это вдруг? Влезли не туда ,куда надо .. А дело полковников отдела ,,К,,ФСБ забыли,которые организовали ОПГ и с помощью бойцов Альфы и Вымпела грабили банки и частных лиц,зная где есть черный нал.Давно там святых мало . А их начальники-генервлы уволились и выехали на ПМЖ в Израиль 😀👽🔯Как понимаю,у ФСБ от Моссада секретов нет😂

    3
    3
  • Е
    Ехидный
    10-го июля

    правило бумеранга никто не отменял !!!

    33
    2
