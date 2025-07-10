РФ наносит ответный удар? В центре Киева убит полковник СБУ

Погибший был сотрудником Центра специальных операций, который в том числе занимался диверсиями в российском тылу.

В Киеве в четверг, 10 июля, убит полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Воронич. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники. Убийство своего сотрудника подтвердили изданию "Суспильне" в пресс-службе СБУ.

"По факту убийства сотрудника СБУ в Голосеевском районе города Киева открыто уголовное производство. Служба безопасности и Национальная полиция принимают комплексные меры по выяснению всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности", - приводит "Суспильне" ответ пресс-службы.

Как рассказали источники СМИ в правоохранительных органах Киева, около 9.00 по местному времени неизвестный мужчина подошел к полковнику СБУ Ивану Вороничу и пять раз выстрелил в него из пистолета, после чего скрылся. Воронич скончался на месте.

По словам экс-депутата Верховной рады Игоря Мосийчука, Воронич был "старшим оперативным сотрудником 1-го отдела 16-го управления Центра специальных операций (ЦСО)", которое называют также подразделением "Альфа". Издание The Insider напоминает, что сотрудники этого спецподразделения занимались в числе прочего диверсиями в российском тылу.

Бывший украинский разведчик Роман Червинский, комментируя убийство Воронича, написал, что тот "боролся с врагом с 2014 года и был одним из тех, кто основал в Службе направление, которое сейчас создает много проблем" для РФ.