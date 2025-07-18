Путин поручил найти способы «задушить» иностранное ПО в РФ

Президент России Владимир Путин поручил правительству в Москве проработать "введение дополнительных ограничений" для программного обеспечения (ПО), произведенного в "недружественных странах". Чиновники должны представить соответствующие предложения до 1 сентября 2025 года, следует из списка поручений, о котором в четверг, 17 июля, сообщил официальный Telegram-канал Кремля.

В тексте сообщения отдельно упомянуты "коммуникационные сервисы", произведенные в "недружественных государствах". Подробной информации о таком ПО не приводится, но сам список поручений преподносится как составленный "по итогам встречи с представителями российских деловых кругов, прошедшей 26 мая 2025 года".

Путин призывал "душить" не ушедшие из РФ иностранные интернет-сервисы

На встрече, которая упоминается в списке поручений Путина, среди прочих российских бизнесменов присутствовал генеральный директор российской компании IVA Technologies Станислав Иодковский. Один из основных видов деятельности компании - разработка сервисов видеоконференцсвязи и корпоративной коммуникации.

Иодковский пожаловался Путину на западных конкурентов - "например Zoom и Microsoft", - которые не прекратили полностью деятельность в России после начала ее полномасштабного вторжения в Украину. По мнению бизнесмена, из-за них "российская отрасль теряет миллиарды" - в том числе, потому что иностранные программы предпочитают обычные пользователи. В качестве решения Иодковский предложил "чуть-чуть ограничить" работу таких сервисов.

"Надо их душить. Говорю без всякого стеснения, потому что они нас пытаются душить, надо отвечать им взаимностью. Мы никого не выгоняли, никому не мешали, предоставляли максимально благоприятные условия для работы, а они пытаются нас душить", - заявил в ответ президент РФ.