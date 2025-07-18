Baltijas balss logotype

Путин поручил найти способы «задушить» иностранное ПО в РФ 2 637

В мире
Дата публикации: 18.07.2025
Deutsche Welle
Путин поручил найти способы «задушить» иностранное ПО в РФ
ФОТО: twitter

Правительство России должно представить предложения по ограничению работы зарубежных "коммуникационных сервисов" в стране.

Президент России Владимир Путин поручил правительству в Москве проработать "введение дополнительных ограничений" для программного обеспечения (ПО), произведенного в "недружественных странах". Чиновники должны представить соответствующие предложения до 1 сентября 2025 года, следует из списка поручений, о котором в четверг, 17 июля, сообщил официальный Telegram-канал Кремля.

В тексте сообщения отдельно упомянуты "коммуникационные сервисы", произведенные в "недружественных государствах". Подробной информации о таком ПО не приводится, но сам список поручений преподносится как составленный "по итогам встречи с представителями российских деловых кругов, прошедшей 26 мая 2025 года".

Путин призывал "душить" не ушедшие из РФ иностранные интернет-сервисы

На встрече, которая упоминается в списке поручений Путина, среди прочих российских бизнесменов присутствовал генеральный директор российской компании IVA Technologies Станислав Иодковский. Один из основных видов деятельности компании - разработка сервисов видеоконференцсвязи и корпоративной коммуникации.

Иодковский пожаловался Путину на западных конкурентов - "например Zoom и Microsoft", - которые не прекратили полностью деятельность в России после начала ее полномасштабного вторжения в Украину. По мнению бизнесмена, из-за них "российская отрасль теряет миллиарды" - в том числе, потому что иностранные программы предпочитают обычные пользователи. В качестве решения Иодковский предложил "чуть-чуть ограничить" работу таких сервисов.

"Надо их душить. Говорю без всякого стеснения, потому что они нас пытаются душить, надо отвечать им взаимностью. Мы никого не выгоняли, никому не мешали, предоставляли максимально благоприятные условия для работы, а они пытаются нас душить", - заявил в ответ президент РФ.

Читайте нас также:
#путин #интернет
8
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(2)
  • З
    Злой
    18-го июля

    Не надо было пускать запад на свой рынок, все хорошо помнят слова правителей России- мы будем продавать газ, остальное всё купим на деньги от продажи и под бульдозер ушли заводы, фабрики, всё снесли, поделом!

    2
    1
  • A
    Aleks
    18-го июля

    Эх,пришел бы Путин Я сразу стану русским Как любимый мною Владимир Соловьев Латышей подвину по фамилии Кронбергс Стану я министром с именем фамилией Вова Иванов.

    2
    4

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

В Синьцзяне все спокойно, уверен Китай - а ООН сомневается
Традиционная жизнь малых народов, Иконка видео
ABC возобновит шоу Джимми Киммела
ABC возобновит шоу Джимми Киммела
Из-за дронов были закрыты аэропорты Копенгагена и Осло
Из-за дронов были закрыты аэропорты Копенгагена и Осло
Будем сбивать нарушителей воздушного пространства - Туск
Будем сбивать нарушителей воздушного пространства - Туск
Глава МИД Британии заявила о готовности к прямой конфронтации с Россией
Глава МИД Британии заявила о готовности к прямой конфронтации с Россией 1 399
Как посмели? Ушедшая из России Zara вернулась в страну через местную сеть
Как посмели? Ушедшая из России Zara вернулась в страну через местную сеть 417
Нейтральная страна поучаствует в военных учениях НАТО
Нейтральная страна поучаствует в военных учениях НАТО 310
Макрон раскрыл планы Европы на энергоносители из России
Макрон раскрыл планы Европы на энергоносители из России 449

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Латвии 100 тысяч человек вынуждены работать на двух работах
Наша Латвия
В Латвии 100 тысяч человек вынуждены работать на двух работах 10
Институты ЕС - это и слабость, и сила. Иконка видео
Бизнес
1
Глава ЕЦБ Кристин Лагард: экономика еврозоны чувствует себя хорошо 1 14
«Мадонна возвращается с новым альбомом: релиз запланирован на 2026 год»
Люблю!
«Мадонна возвращается с новым альбомом: релиз запланирован на 2026 год» 26
Лучше чернослива: названа ягода, которая эффективнее всего очищает желудок
Дом и сад
Лучше чернослива: названа ягода, которая эффективнее всего очищает желудок 34
Ученые раскрыли простой, но эффективный способ контроля над кровяным давлением
Дом и сад
Ученые раскрыли простой, но эффективный способ контроля над кровяным давлением 31
Беременность ускорила свадьбу? СМИ сообщили о возможном пополнении в семье Роналду
Люблю!
Беременность ускорила свадьбу? СМИ сообщили о возможном пополнении в семье Роналду 47
В Латвии 100 тысяч человек вынуждены работать на двух работах
Наша Латвия
В Латвии 100 тысяч человек вынуждены работать на двух работах 10
Институты ЕС - это и слабость, и сила. Иконка видео
Бизнес
1
Глава ЕЦБ Кристин Лагард: экономика еврозоны чувствует себя хорошо 1 14
«Мадонна возвращается с новым альбомом: релиз запланирован на 2026 год»
Люблю!
«Мадонна возвращается с новым альбомом: релиз запланирован на 2026 год» 26

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео