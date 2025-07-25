Удар по бюджету РФ: рухнул объем продаж российского зерна

Объемы реализации зерна в России в июне оказались более чем на треть - или на 34,5% - ниже прошлогодних.

В июне объем реализации зерна в России снизился на 34,5 процента относительно того же месяца 2024 года. Всего было продано 2,806 миллиона тонн, сообщают СМИ со ссылкой на данные Росстата.

Похожие результаты наблюдались и в первом полугодии 2025-го. За этот период сельскохозяйственным организациям удалось продать 21,476 миллиона тонн зерна, и это оказалось на 32,9 процента меньше прошлогодних цифр.

Снижение реализации зерна из России вызвано более низкими в этом году ценами на мировом рынке, объяснил промышленный эксперт Леонид Хазанов. Свое влияние также оказывает засуха в южных регионах и курс американской валюты, полагает он.

Ранее о пессимистичных перспективах урожая в Ростовской области, являющейся одним из ключевых агрорегионов России, заявляла и глава Минсельхоза Оксаны Лут. Весной и летом там фиксировались неблагоприятные погодные условия, а сейчас продолжается засуха, говорила она в начале июля.