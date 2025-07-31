«Трамп поддаётся лести Путина» — российский оппозиционер Кара-Мурза

Российский оппозиционер и бывший политзаключённый Владимир Кара-Мурза заявил, что отношение западных лидеров к Путину в прошлом было «шокирующим и постыдным» и давало Путину свободу действий, подрывая демократию в России.

Кара-Мурза был приговорён к 25 годам лишения свободы в Сибири за «распространение дезинформации» о российских вооружённых силах после полномасштабного вторжения России в Украину. Он был освобождён в 2024 году в рамках обмена заключенными и шпионами, о котором договорились бывший президент США Байден, бывший канцлер Германии Олаф Шольц и Владимир Путин.

В интервью программе The Europe Conversation на канале Euronews он сетует на то, как западные лидеры поверили в «миф» в первые дни первого срока Путина на посту президента, а до этого — на посту премьер-министра. Кара-Мурза заявил, что Путин никогда не был модернизатором и не «верил в реформирование» Советского Союза.

«Ничто не может быть дальше от истины», — заявил Кара-Мурза в интервью Euronews Шоне Мюррей.

«Существует миф о том, что был некий ранний Путин, который, как вы знаете, был вполне нормальным человеком, который верил в реформы, модернизацию и сотрудничество с Западом, но потом что-то пошло не так», — сказал он. Кара-Мурза заявил, что западные правительства, говорящие о версии «раннего» Путина, делают это из соображений «самооправдания».

Кара-Мурза заявил, что истинные намерения Путина в отношении России были ясны с самого начала. Он напомнил, что Путин поручил установить памятник бывшему сотруднику КГБ, сыгравшем ключевую роль в подавлении восстания венгров в 1956 году против жестокого правления Советского Союза в их стране.

«Я очень хорошо помню тот день, когда я точно понял, кто этот человек и в каком направлении он поведёт нашу страну», — сказал Кара-Мурза.

«20 декабря 1999 года, ещё до того, как он стал президентом, он был премьер-министром, он пришёл на Лубянскую площадь в Москве, в бывшее здание КГБ, а ныне ФСБ, чтобы официально открыть мемориальную доску Юрию Андропову, долгое время возглавлявшему советский КГБ», — рассказал Кара-Мурза.

Юрий Андропов также сыграл ключевую роль во вторжении в Венгрию в 1956 году. Он «в качестве председателя КГБ отдавал приоритет подавлению инакомыслия внутри страны», — заявил Кара-Мурза, добавив, что он был «тем, кто воплощал в себе все недостатки коммунистической системы».

Кара-Мурза также предупредил, что Путин использует ту же лесть в отношении Трампа и его администрации, чтобы отговорить их от противодействия его вторжению в Украину.

В марте Путин сообщил спецпредставителю США Стиву Уиткоффу, что лично заказал российскому художнику портрет в подарок президенту Трампу.

Уиткофф назвал эту работу «прекрасной картиной» и сказал, что Путин сообщил ему, что «молился» за Трампа после покушения на него, совершённого во время предвыборного митинга.

«Путин совершенно правильно рассчитал, что лучший способ сделать это с Дональдом Трампом — это личная лесть», — сказал Кара-Мурза.

«Именно это он и сделал в том разговоре о молитвах за него. И, конечно же, передав ему картину, которую господин Уиткофф привёз в Вашингтон», — сказал он.

«Понимаете, это приёмы, которые советские, и не только советские, спецслужбы использовали десятилетиями», — сказал он. И добавил: «Для меня непостижимо, как серьёзные люди в 21 веке могут верить в подобные вещи».