Представители латиноамериканских картелей вступают в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) для обучения. Об этом сообщает издание L'antidiplomatico.

По данным издания, выходцы из криминальной среды стараются научиться управлять беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Издание подозревает, что картели в дальнейшем будут использовать этих людей для нападений на американской территории и торговли наркотиками.

Издание отмечает, что на Украине складывается тревожная эволюция международной организованной преступности.