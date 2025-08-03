Baltijas balss logotype

Латиноамериканские картели заподозрили в подготовке бойцов в ВСУ 1 353

Дата публикации: 03.08.2025
Латиноамериканские картели заподозрили в подготовке бойцов в ВСУ
ФОТО: Global Look Press

L’Antidiplomatico: мексиканские наемники в ВСУ готовятся атаковать США.

Представители латиноамериканских картелей вступают в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) для обучения. Об этом сообщает издание L'antidiplomatico.

По данным издания, выходцы из криминальной среды стараются научиться управлять беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Издание подозревает, что картели в дальнейшем будут использовать этих людей для нападений на американской территории и торговли наркотиками.

Издание отмечает, что на Украине складывается тревожная эволюция международной организованной преступности.

#война на украине
  • Е
    Ехидный
    3-го августа

    все просто как кусок хозяйственного мыла !!!нарику Зе проще договориться с наркокартелями - рыбак рыбака видит издалека !!!!

