Заключенная в конце июля торговая сделка между Евросоюзом (ЕС) и США принесет больше выгоды Вашингтону, чем европейским странам. Такое мнение высказал экс-глава евродипломатии Жозеп Боррель.

Подобного рода соглашение, по его словам, является капитуляцией ЕС, власти которого не смогли достойным образом противостоять стратегии запугивания со стороны Белого дома во главе с президентом США Дональдом Трампом. Он назвал сделку результатом «плохой переговорной стратегии» Еврокомиссии. «Это скорее капитуляция, чем сделка», — пояснил Боррель.

Таможенный тариф в размере 15 процентов не более чем поблажка, добавил он. «США угрожали нам 30-процентными пошлинами, затем предложили 15 процентов и ждут от нас благодарности», — посетовал Боррель.

Трамп развязал торговую войну против 185 государств в начале апреля 2025 года. Базовый импортный тариф тогда составил 10 процентов, однако для ряда ключевых союзников Вашингтона, включая ЕС, планка оказалась значительно выше. Главной причиной для резкого повышения тарифов Трамп назвал дефицит торгового баланса.

Вскоре после объявления торговой войны глава Белого дома решил взять 90-дневную паузу на введение заградительных пошлин на продукцию из 75 стран. Трамп, в частности, выразил надежду на достижение компромиссных сделок в отведенный срок с рядом государств и объединений, включая ЕС.