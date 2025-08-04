Baltijas balss logotype

Старинный Городок во Львовской области лишился сквера: деревья были советскими 3 1458

В мире
Дата публикации: 04.08.2025
BB.LV
Вырубка сквера получила общенациональный резонанс.

Вырубка сквера получила общенациональный резонанс.

Основанный в 1213 году город лишился популярной зеленой зоны.

В городе Городок на Львовщине полностью вырезали центральный сквер, который располагался на рыночной площади, сообщает украинский ресурс antikor.info.

Как объяснил городской голова, речь идет о демонтаже зеленых насаждений, большинство из которых были высажены в советский период – около 70 деревьев.

Власти заявляют, что на их месте появится обновлённое общественное пространство с более чем 120 декоративными деревьями и кустарниками.

Общая стоимость реконструкции составляет 27,3 миллиона гривен, из которых 60% финансирует Европейский Союз.

Городок, имеющий ныне более 16 тысяч жителей, был основан в период Киевской Руси. Интенсивно развивался во времена Галицко-Волынского княжества (XI—XIV века) Уже в начале XIII века Городок играл большую роль в экономической и политической жизни Галицко-Волынского княжества. Река Верещица, которая впадает в Днестр, была в те времена полноводной и судоходной.

Читайте нас также:
#украинцы
1
0
2
4
0
3

Оставить комментарий

(3)
  • ТТ
    Тим Тим
    4-го августа

    И сколько же денег из НАШЕЙ помощи (т.е. налогов)будет на это списанно?!

    7
    0
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    4-го августа

    Два дня назад уж в хвиттере было...До эстонцев, наверное, эта новость дойдёт ещё через пару дней. Оперативность подачи новостей аж прыть и огонь....Какой толк в этих новостных сайтах?

    4
    2
  • Е
    Ехидный
    4-го августа

    маразм крепчает !!!!

    18
    1
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

В Синьцзяне все спокойно, уверен Китай - а ООН сомневается
Традиционная жизнь малых народов, Иконка видео
ABC возобновит шоу Джимми Киммела
ABC возобновит шоу Джимми Киммела
Из-за дронов были закрыты аэропорты Копенгагена и Осло
Из-за дронов были закрыты аэропорты Копенгагена и Осло
Будем сбивать нарушителей воздушного пространства - Туск
Будем сбивать нарушителей воздушного пространства - Туск
Глава МИД Британии заявила о готовности к прямой конфронтации с Россией
Глава МИД Британии заявила о готовности к прямой конфронтации с Россией 1 402
Как посмели? Ушедшая из России Zara вернулась в страну через местную сеть
Как посмели? Ушедшая из России Zara вернулась в страну через местную сеть 422
Нейтральная страна поучаствует в военных учениях НАТО
Нейтральная страна поучаствует в военных учениях НАТО 312
Макрон раскрыл планы Европы на энергоносители из России
Макрон раскрыл планы Европы на энергоносители из России 453

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Латвии 100 тысяч человек вынуждены работать на двух работах
Наша Латвия
В Латвии 100 тысяч человек вынуждены работать на двух работах 29
Институты ЕС - это и слабость, и сила. Иконка видео
Бизнес
1
Глава ЕЦБ Кристин Лагард: экономика еврозоны чувствует себя хорошо 1 27
«Мадонна возвращается с новым альбомом: релиз запланирован на 2026 год»
Люблю!
«Мадонна возвращается с новым альбомом: релиз запланирован на 2026 год» 38
Лучше чернослива: названа ягода, которая эффективнее всего очищает желудок
Дом и сад
Лучше чернослива: названа ягода, которая эффективнее всего очищает желудок 46
Ученые раскрыли простой, но эффективный способ контроля над кровяным давлением
Дом и сад
Ученые раскрыли простой, но эффективный способ контроля над кровяным давлением 43
Беременность ускорила свадьбу? СМИ сообщили о возможном пополнении в семье Роналду
Люблю!
Беременность ускорила свадьбу? СМИ сообщили о возможном пополнении в семье Роналду 60
В Латвии 100 тысяч человек вынуждены работать на двух работах
Наша Латвия
В Латвии 100 тысяч человек вынуждены работать на двух работах 29
Институты ЕС - это и слабость, и сила. Иконка видео
Бизнес
1
Глава ЕЦБ Кристин Лагард: экономика еврозоны чувствует себя хорошо 1 27
«Мадонна возвращается с новым альбомом: релиз запланирован на 2026 год»
Люблю!
«Мадонна возвращается с новым альбомом: релиз запланирован на 2026 год» 38

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео