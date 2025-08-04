В городе Городок на Львовщине полностью вырезали центральный сквер, который располагался на рыночной площади, сообщает украинский ресурс antikor.info.

Как объяснил городской голова, речь идет о демонтаже зеленых насаждений, большинство из которых были высажены в советский период – около 70 деревьев.

Власти заявляют, что на их месте появится обновлённое общественное пространство с более чем 120 декоративными деревьями и кустарниками.

Общая стоимость реконструкции составляет 27,3 миллиона гривен, из которых 60% финансирует Европейский Союз.

Городок, имеющий ныне более 16 тысяч жителей, был основан в период Киевской Руси. Интенсивно развивался во времена Галицко-Волынского княжества (XI—XIV века) Уже в начале XIII века Городок играл большую роль в экономической и политической жизни Галицко-Волынского княжества. Река Верещица, которая впадает в Днестр, была в те времена полноводной и судоходной.