Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

У берегов Йемена затонула лодка с мигрантами, погибли не менее 76 человек 1 335

В мире
Дата публикации: 04.08.2025
BB.LV

У побережья Йемена затонула лодка с мигрантами, в результате чего погибли по меньшей мере 76 человек, а несколько десятков числятся пропавшими без вести, в понедельник сообщило агентство ООН по миграции (МОМ), пишет LETA со ссылкой на AFP.

Глава миссии Международной организации по миграции в Йемене Абдусатор Эсоев сообщил агентству AFP, что погибли 76 человек, а из 157 спасены лишь 32. Судьба остальных до сих пор неизвестна.

Несмотря на войну, раздирающую Йемен с 2014 года, эта бедная страна по-прежнему остаётся основным транзитным пунктом для нелегальной миграции, особенно из Эфиопии, которую саму сотрясает этнический конфликт.

Каждый год тысячи людей следуют так называемым "восточным маршрутом" из Джибути в Йемен через Красное море, надеясь в конечном итоге добраться до богатых нефтью стран Персидского залива.

На затонувшей лодке в основном находились мигранты из Эфиопии, сообщает управление безопасности провинции.

МОМ отмечает, что десятки тысяч мигрантов застряли в Йемене и во время своего путешествия подвергаются насилию и эксплуатации.

В прошлом году МОМ зафиксировала не менее 558 смертей на маршруте через Красное море.

×
Читайте нас также:
#Африка #мигранты
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Белый дом в Вашигтоне
Изображение к статье: Рыболовецкое судно в море
Изображение к статье: Дантист
Изображение к статье: авианосец США

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Три женщины за компьютером
Наша Латвия
Изображение к статье: Петр Дранга и Агата Муцениеце.
Люблю!
Изображение к статье: Дональд Трамп
В мире
Изображение к статье: «Выбери латвийский товар». Эксклюзив!
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Люди из стали: какие знаки зодиака отличаются невероятной силой духа
Люблю!
Изображение к статье: Покупатель с корзинкой в магазине
Политика
Изображение к статье: Три женщины за компьютером
Наша Латвия
Изображение к статье: Петр Дранга и Агата Муцениеце.
Люблю!
Изображение к статье: Дональд Трамп
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео