У побережья Йемена затонула лодка с мигрантами, в результате чего погибли по меньшей мере 76 человек, а несколько десятков числятся пропавшими без вести, в понедельник сообщило агентство ООН по миграции (МОМ), пишет LETA со ссылкой на AFP.

Глава миссии Международной организации по миграции в Йемене Абдусатор Эсоев сообщил агентству AFP, что погибли 76 человек, а из 157 спасены лишь 32. Судьба остальных до сих пор неизвестна.

Несмотря на войну, раздирающую Йемен с 2014 года, эта бедная страна по-прежнему остаётся основным транзитным пунктом для нелегальной миграции, особенно из Эфиопии, которую саму сотрясает этнический конфликт.

Каждый год тысячи людей следуют так называемым "восточным маршрутом" из Джибути в Йемен через Красное море, надеясь в конечном итоге добраться до богатых нефтью стран Персидского залива.

На затонувшей лодке в основном находились мигранты из Эфиопии, сообщает управление безопасности провинции.

МОМ отмечает, что десятки тысяч мигрантов застряли в Йемене и во время своего путешествия подвергаются насилию и эксплуатации.

В прошлом году МОМ зафиксировала не менее 558 смертей на маршруте через Красное море.