Зеленский заявил о продуктивном разговоре с Трампом. Киев готовит «одну из самых сильных» сделок

В мире
Дата публикации: 05.08.2025
BB.LV
Изображение к статье: Зеленский заявил о продуктивном разговоре с Трампом. Киев готовит «одну из самых сильных» сделок
ФОТО: Global Look Press

Зеленский заявил, что поговорил с Трампом о мире и антироссийских санкциях.

Президент Украины Владимир Зеленский созвонился с американским коллегой Дональдом Трампом. Об итогах разговора он рассказал в своем Telegram-канале.

По словам украинского лидера, диалог вышел продуктивным и, в частности, касался процесса мирного урегулирования конфликта на Украине.

"Продуктивный разговор с президентом Трампом. Ключевое — это, конечно, прекращение войны. Мы благодарны президенту США за все усилия ради честного и длительного мира", - заявил Зеленский.

Кроме того, они обсудили сотрудничество США и Украины в сфере обороны. Киев уже подготовил проект соглашения по беспилотникам и готов его подробно обсуждать. По словам Зеленского, это может стать одной из самых сильных сделок с Вашингтоном.

Разговор также коснулся санкций против России. Зеленский выразил уверенность в продолжении взаимодействия со странами НАТО.

