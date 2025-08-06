Конфискованная суперъяхта российского олигарха будет продана на аукционе в США

В мире
Дата публикации: 06.08.2025
BB.LV
Роскошная суперъяхта, конфискованная властями США у попавшего под санкции российского миллиардера Сулеймана Керимова, будет выставлена на аукцион, пишет LETA со ссылкой на AFP.

На 106-метровой яхте Amadea оборудованы вертолётная площадка, бассейн, джакузи, спортзал, спа, салон красоты и восемь кают для 16 гостей, говорится на сайте amadeaauction.com.

Яхта, оценённая более чем в 300 миллионов долларов США, была конфискована в апреле 2022 года на Фиджи, а в настоящее время она находится на якоре в городе Сан-Диего, штат Калифорния.

Аукцион организует компания National Maritime Services, базирующаяся в городе Форт-Лодердейл, штат Флорида. Запечатанные ценовые предложения принимаются до 10 сентября. Для участия в торгах необходимо внести первоначальный депозит в размере 10 миллионов долларов.

Яхта была передана на аукцион после того, как в марте судья в США отклонил претензии другого российского олигарха на владение ею.

Бывший глава российской государственной нефтегазовой компании «Роснефть» Эдуард Худайнатов обратился в суд Нью-Йорка, утверждая, что является истинным владельцем яхты Amadea. Окружной судья Дейл Хо отклонил эти претензии.

Прокуроры установили, что Худайнатов был фиктивным владельцем яхты, а её реальным владельцем был близкий союзник российского диктатора Владимира Путина — Сулейман Керимов, в отношении которого США ввели санкции в 2018 году и повторно после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

После этого вторжения Министерство юстиции США начало конфисковывать активы приближённых к Путину олигархов в рамках операции, проводимой оперативной группой KleptoCapture. Дональд Трамп после вступления в должность президента США распустил эту группу.

В прошлом году Конгресс США принял закон, позволяющий продавать конфискованные российские активы, а вырученные средства направлять на оказание гуманитарной помощи Украине.

Автор - Юлия Баранская
