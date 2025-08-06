Россия вновь атаковала энергетику Украины и мирное население, сообщил Зеленский. В день визита Уиткоффа в Москву он призвал оказать должное давление на РФ и заставить ее прекратить боевые действия, пишет DW .

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в новых попытках сорвать подготовку его страны к предстоящему отопительному сезону. Российские силы нанесли удар по газовой станции в селе Новосельское на юге Одесской области, оставив сотни семей без газа, заявил украинский лидер в среду, 6 августа, в Telegram.

"Это был сознательный удар по нашей подготовке к отопительному сезону, абсолютно циничный, как и каждый российский удар по энергетике", - подчеркнул он. Кроме того, прошедшей ночью россияне атаковали электросети в Днепропетровской области, ударили беспилотниками по людям в Херсоне, обстреляли частные дома в Харьковской и Донецкой областях, отметил Зеленский. Он также сообщил о двух погибших в результате российского удара по базе отдыха в Запорожской области. "Военного смысла в этом ударе - ноль. Только жестокость, чтобы запугать", - добавил он.

В посте, опубликованном в день визита в Москву спецпосланника США Стивена Уиткоффа украинский президент подчеркнул необходимость большего давления на Москву, развязавшую войну против его страны. "Именно сейчас очень важно усиливать все рычаги в арсенале США, Европы и "семерки", чтобы прекращение огня действительно наступило немедленно. Украина видит политическую волю, ценит усилия наших партнеров, Америки и всех, кто помогает. И мы рассчитываем на нужные решения", - отметил Зеленский.

Уиткофф в Москве

Ранее в тот же день Стивен Уиткофф прибыл в Москву с пятым визитом для переговоров с руководством РФ. Визит спецпосланника в РФ ранее анонсировал президент США Дональд Трамп, который дал российскому коллеге Владимиру Путину 10 дней на шаги по завершению войны в Украине. По его словам, в Москве "хотели бы видеть" Уиткоффа. "Они пригласили его на встречу. Так что посмотрим, что из этого выйдет", - сказал Трамп. Срок ультиматума истекает через два дня.

На вопрос, что будет, если Россия откажется от мира в Украине, Трамп ответил: "Что ж, будут санкции. Но они изворотливы, и им довольно хорошо удается обходить санкции. Так что посмотрим, что из этого выйдет". По словам президента США, чтобы избежать санкций, Москва должна заключить "сделку, чтобы люди перестали умирать". "Мы остановили уже много стран от войн", - сказал Трамп, приведя в пример Индию и Пакистан, Камбоджу и Таиланд, ДР Конго и Руанду. "Мы намерены остановить и эту войну, кто-то должен это сделать", - заявил республиканец.

14 июля на переговорах с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме Трамп заявил, что власти США введут вторичные пошлины в 100% против торговых партнеров РФ, если в ближайшие 50 дней (до 2 сентября) не будет достигнуто соглашение о мире в Украине. 29 июля он сократил этот срок до 10 дней. Накануне визита Уиткоффа в Москву Трамп провел телефонные переговоры с Зеленским.