Трамп готов на санкции против «теневого флота» России - FT

В мире
Дата публикации: 06.08.2025
Deutsche Welle
Решение о санкциях в отношении России будет принято после возвращения Стива Уиткоффа из Москвы, заявил президент США Дональд Трамп, пишет DW.

Президент США Дональд Трамп пригрозил президенту России Владимиру Путину "штрафными мерами", чтобы заставить того прекратить войну в Украине, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники во вторник, 5 августа. Конкретно речь идет о санкциях против "теневого флота" РФ, которые могут быть приняты Вашингтоном, если Москва не пойдет на прекращение огня к 8 августа, уточняется в публикации.

Если суда, перевозящие российскую нефть в обход международных ограничений, будут занесены в черный список, это станет первым случаем принятия США санкций в отношении России с момента возвращения Трампа в Белый дом в январе текущего года, отмечают авторы статьи.

Санкции Запада против "теневого флота" РФ

Два неназванных собеседника издания заявили, что санкции США в отношении "теневого флота" РФ рассматриваются как легкий первый шаг для того, чтобы Россия понесла убытки. Третий источник журналистов указал, что санкции в отношении "теневого флота" - лишь один из нескольких вариантов ограничительных мер, которые рассматривает администрация Трампа.

В июле ЕС увеличил список подсанкционных судов российского "теневого флота" до 415 позиций, внеся в него еще 100 танкеров.

Санкции подразумевают, что связанным с Западом компаниям запрещено покупать российскую морскую нефть по цене выше установленного G7 "потолка" в 60 долларов за баррель сырой нефти.

Разговор Зеленского с Трампом о санкциях

5 августа президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что провел "продуктивный разговор с президентом Трампом", который касался, кроме прочего, санкций в отношении Москвы. "Конечно, говорили о санкциях против России. Их экономика продолжает падать, и именно поэтому в Москве так учитывают эту перспективу и решимость президента Трампа. Это может многое изменить", - написал Зеленский в Telegram.

Ожидается, что 6 августа спецпосланник Трампа Стив Уиткофф прибудет в Москву на встречу с российским руководством. 5 августа президент США заявил, что в зависимости от результатов этой встречи он примет решение о возможных санкциях в отношении стран, покупающих российскую нефть.

Подобные штрафные меры могут привести к резкому увеличению тарифных пошлин США, в первую очередь, на товары из Индии и Китая, уточняет агентство AP. О конкретных размерах возможных штрафных тарифов Трамп, однако, говорить отказался.

#Дональд Трамп #санкции против России
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
