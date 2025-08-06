Решение о санкциях в отношении России будет принято после возвращения Стива Уиткоффа из Москвы, заявил президент США Дональд Трамп, пишет DW .

Президент США Дональд Трамп пригрозил президенту России Владимиру Путину "штрафными мерами", чтобы заставить того прекратить войну в Украине, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники во вторник, 5 августа. Конкретно речь идет о санкциях против "теневого флота" РФ, которые могут быть приняты Вашингтоном, если Москва не пойдет на прекращение огня к 8 августа, уточняется в публикации.

Если суда, перевозящие российскую нефть в обход международных ограничений, будут занесены в черный список, это станет первым случаем принятия США санкций в отношении России с момента возвращения Трампа в Белый дом в январе текущего года, отмечают авторы статьи.

Санкции Запада против "теневого флота" РФ

Два неназванных собеседника издания заявили, что санкции США в отношении "теневого флота" РФ рассматриваются как легкий первый шаг для того, чтобы Россия понесла убытки. Третий источник журналистов указал, что санкции в отношении "теневого флота" - лишь один из нескольких вариантов ограничительных мер, которые рассматривает администрация Трампа.

В июле ЕС увеличил список подсанкционных судов российского "теневого флота" до 415 позиций, внеся в него еще 100 танкеров.

Санкции подразумевают, что связанным с Западом компаниям запрещено покупать российскую морскую нефть по цене выше установленного G7 "потолка" в 60 долларов за баррель сырой нефти.

Разговор Зеленского с Трампом о санкциях

5 августа президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что провел "продуктивный разговор с президентом Трампом", который касался, кроме прочего, санкций в отношении Москвы. "Конечно, говорили о санкциях против России. Их экономика продолжает падать, и именно поэтому в Москве так учитывают эту перспективу и решимость президента Трампа. Это может многое изменить", - написал Зеленский в Telegram.

Ожидается, что 6 августа спецпосланник Трампа Стив Уиткофф прибудет в Москву на встречу с российским руководством. 5 августа президент США заявил, что в зависимости от результатов этой встречи он примет решение о возможных санкциях в отношении стран, покупающих российскую нефть.

Подобные штрафные меры могут привести к резкому увеличению тарифных пошлин США, в первую очередь, на товары из Индии и Китая, уточняет агентство AP. О конкретных размерах возможных штрафных тарифов Трамп, однако, говорить отказался.