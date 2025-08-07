Правительство Израиля на заседании в четверг решит, дать ли добро на расширение военной операции в Газе, о котором просит премьер-министр Нетаньяху. По сообщениям израильских СМИ, речь идет фактически о плане полной оккупации анклава - в первую очередь о взятии под контроль города Газа и увеличении числа центров распределения гуманитарной помощи в координации с США.

12-й канал израильского телевидения сообщил, что на первом этапе плана Израиль должен выдать уведомление об эвакуации жителям города Газа. Их миллион человек, и это половина всего населения анклава. На втором этапе президент США Дональд Трамп, как ожидается,объявит об ускорении оказания гуманитарной помощи в сотрудничестве с израильтянами. Расширение сети центров выдачи продовольствия финансово поддержат несколько стран, речь идет о миллиарде долларов вложений. Задача - гарантировать, что жители Газы получат доступ к помощи, минуя ХАМАС, на всем протяжении военной операции.

Оппозиция внутри армии

План Нетаньяху вызывает критику в армии. Начальник Генштаба армии Израиля Эяль Замир предупредил министров, что полный захват Газы приведет к затяжной оккупации, усилит нагрузку на военных и поставит под угрозу жизни израильских заложников. Замир предлагает ограничиться блокированием районов, где, по данным разведки, могут находиться заложники.

Дискуссии между кабмином и генштабом привели к тому, что Нетаньяху в соцсетях предложил Замиру уйти в отставку, "если он не согласен".

Против полной оккупации Газы выступают и родственники заложников. В четверг утром почти два десятка человек отплыли к морской границе с Газой, где из громкоговорителей пытались передать сообщениям своим близким в плену.

Иегуда Коэн, отец Нимрода Коэна, израильского солдата - заложника, считает, что Нетаньяху затягивает войну, чтобы угодить ультраправым в своем правительстве и не дать ему развалиться. "Нетаньяху работает только на себя", - заявил он, обращаясь к международному сообществу с просьбой оказать давление на Нетаньяху, помочь остановить войну и спасти его сына.

НПО просят не стрелять

Остановить, а не расширять боевые действия в анклаве призывают и некоторые НПО. Группа Human Rights Watch в новом заявлении просит мировых лидеров приостановить поставки оружия Израилю после его авиаударов по двум палестинским школам в прошлом году. HRW заявила, что не выявило никаких доказательств наличия военной цели в этих учебных заведениях.

По меньшей мере 49 человек погибли в результате авиаударов по школе для девочек Хадиджа в Дейр-эль-Бале 27 июля 2024 года и школе Аль-Зейтун С в городе Газа 21 сентября 2024 года.

Организация "Врачи без границ" обвинила центры раздачи продовольствия Гуманитарного фонда Газы в том, что рядом с ними массово гибнут и получают ранения люди. "Врачи без границ" координируют две больницы расположенные рядом с центрами фонда; они заявили, что с 7 июня по 20 июля оказали помощь почти 1400 палестинцам, из которых 28 умерли по прибытии.

Гуманитарный фонд Газы ранее заявлял, что его подрядчики, обеспечивающие безопасность, не стреляли в людей.