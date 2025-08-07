Кандидат в премьеры Литвы призналась, что несколько её дальних родственников-пенсионеров живут в Москве 1 669

В мире
Дата публикации: 07.08.2025
BNS
Кандидат на пост премьер-министра Литвы от социал-демократической партии Инга Ругинене говорит, что несколько её дальних родственников в России - пенсионеров живут в Москве.

«У меня осталось несколько дальних родственников в Москве», — сказала Ругинене в четверг в программе «Срез дня» на новостном портале TV3.

«Это пенсионеры, которые живут в Москве. Вот и всё, не знаю, стоит ли тут что-то особенное говорить», — добавила она.

Политик отметила, что отношения с этими родственниками практически прекратились «по объективным причинам».

«Каждый из нас выбирает своё направление и свою линию. Так что я выбираю украинскую сторону, искренне её поддерживаю и верю в победу Украины», — сказала Ругинене.

Ранее в интервью BNS социал-демократ подтвердила, что у неё есть родственники в Украине и в России, которую она посещала после аннексии Крыма в 2015 и 2018 годах.

Ругинене рассказала, что её дедушка был литовцем, пережившим советские депортации, но вернувшимся в Литву, а у её бабушки украинские корни.

