Представители учреждений, связанных с обороной эстонского государства, в среду в Академии внутренней безопасности знакомятся с опытом Пенитенциарной службы Украины и академии, готовящей её сотрудников, по содержанию военнопленных и организацией работы.

Цель семинара — ознакомиться с украинским законодательством и практическими решениями по содержанию военнопленных как до, так и после начала полномасштабной войны, изучить организацию разделения обязвнностей между различными учреждениями и информацию о подготовке, содержании, управлении оборудованием, учёте военнопленных и международном сотрудничестве.

По словам главы Тюремной службы Эстонии Райта Куузе, Эстония заинтересована в изучении украинского опыта для повышения своих знаний и боеготовности.

«Задержание военнопленных является для украинской пенитенциарной службы в настоящее время повседневной реальностью. Опыт украинцев бесценен для нас в целях укрепления нашей готовности к обеспечению безопасности. Пенитенциарная служба готова взять на себя эту задачу в случае необходимости, надеясь, что нам никогда не придется выполнять эту роль», — сказал Куузе.

Семинар проходит в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного между Тюремной службой Эстонии, Академией внутренней безопасности и Академией Пенитенциарной службы Украины, с целью реформирования системы подготовки сотрудников пенитенциарных учреждений Украины в целях поддержки усилий Украины по вступлению в Европейский Союз в сфере верховенства права.

Целью проекта сотрудничества является создание комплексной системы обучения и стажировок для сотрудников пенитенциарных учреждений.

Трёхлетний проект «Модернизация украинской пенитенциарной системы и принятие и внедрение принципов и норм Европейского Союза» продлится до ноября 2027 года. Проект финансируется Эстонским центром международного сотрудничества в области развития (ESTDEV).