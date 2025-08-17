Baltijas balss logotype
Трамп приказал забыть об экологии ради могущественных корпораций 1 257

В мире
Дата публикации: 17.08.2025
BB.LV
Трамп приказал забыть об экологии ради могущественных корпораций
ФОТО: Global Look Press

Трамп приказал «отменить или ускорить» экологическую экспертизу при пусках ракет.

Президент США Дональд Трамп своим новым указом, подписанным 13 августа, приказал «отменить или ускорить» экологическую экспертизу при ракетных пусках, что, по оценкам экспертов, отвечает интересам могущественных корпораций и не соответствует интересам общества. Об этом сообщает издание ArsTechnica.

В рамках распоряжения Трампа министр транспорта США и временно исполняющий обязанности главы НАСА Шон Даффи должен «использовать все имеющиеся полномочия для отмены или ускорения (...) экологических экспертиз, (...) лицензий и разрешений на запуск и возвращение» ракетных ступеней. Также своим указом президент Соединенных Штатов обязал НАСА, Минобороны и Минтранспорта исключить дублирующие проверки при строительстве космодромов.

«Политика Соединенных Штатов направлена на укрепление американского величия в космосе путем создания конкурентного рынка запусков и значительного увеличения частоты коммерческих космических запусков и новых видов космической деятельности к 2030 году. Для достижения этой цели федеральное правительство упростит процедуру выдачи коммерческих лицензий и разрешений для операторов, базирующихся в США», — говорится в указе.

Старший юрист Центра биологического разнообразия Джаред Марголис раскритиковал действия Трампа. «Этот безрассудный приказ подвергает риску людей и дикую природу, поскольку частные компании запускают гигантские ракеты, которые часто взрываются и сеют разрушения на прилегающих территориях. Уступать могущественным корпорациям, позволяя федеральным агентствам игнорировать основополагающие законы об охране окружающей среды, невероятно опасно и подвергает всех нас опасности. Это явно не отвечает общественным интересам», — сказал эксперт.

(1)
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    17-го августа

    Китайцы при запусках тоже экологически экспердируют? 🙄

    0
    1

Врач назвала вредные при простуде продукты
Lifenews
Врач назвала вредные при простуде продукты 26
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам
Бизнес
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам 28
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Lifenews
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6 290
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Люблю!
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя 72
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Люблю!
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения 48
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Наша Латвия
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник 73
